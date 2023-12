Congreso mexicano aprueba cierre definitivo de la agencia estatal de noticias Notimex

ARCHIVO - La directora de la agencia NOTIMEX, Sanjuana Martínez, habla en la conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional de Ciudad de México, el 19 de julio de 2019. AP - AP

CIUDAD DE MÉXICO -- El Senado mexicano aprobó el miércoles el cierre definitivo de la agencia estatal de noticias Notimex, que dejará de operar luego de más de cinco décadas. El proceso se completará en las próximas semanas, luego de la liquidación de más de medio centenar de trabajadores. Con 59 votos a favor, 44 en contra, y dos abstenciones, el Senado dio luz verde al plan de desaparición de la agencia, la cual se estableció en 1967 y actualmente se encuentra sumida en una crisis por una huelga de trabajadores desde hace tres años. El partido oficialista Morena y sus fuerzas aliadas lograron la aprobación del dictamen de extinción de la agencia estatal, en medio del rechazo de la bancada opositora que consideró la iniciativa del Ejecutivo como una medida contra la libertad de expresión en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador promovía desde hace meses el cierre definitivo de Notimex, argumentando que su gobierno ya no necesitaba de una agencia de noticias, ya que desde hace cinco años contaba con una conferencia matutina diaria conocida como "la mañanera". La senadora opositora Beatriz Paredes afirmó el miércoles que el gobierno de López Obrador tiene una "profunda confusión entre lo que es la generación de noticias y la transmisión de información versus la propaganda". Desde que inició su mandato en 2018, López Obrador también ha impulsado la desaparición de agencias reguladoras, privándolas de financiación o negándose a aprobar el nombramiento de algunos de sus integrantes. En 2020, más de 200 trabajadores de Notimex iniciaron una huelga bajo el argumento de que algunos empleados fueron acosados o despedidos injustamente por la directora Sanjuana Martínez, a quien López Obrador designó al cargo poco después de asumir la presidencia. La huelga se convirtió en el conflicto laboral más prolongado que ha enfrentado el mandatario mexicano durante su sexenio.

