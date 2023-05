Corte invalida parte de polémica reforma electoral en México

Espinosa Silis indicó que en este caso los ministros dejaron claro que no cedieron a las presiones del gobierno, pero admitió que "el embate hacia la Suprema Corte va a ser cada vez mayor" y no está claro hasta cuándo podrán resistir. "Necesitamos que la Suprema Corte siga siendo ese último frente de contención que resista los abusos, que resista los excesos del Legislativo y el Ejecutivo", agregó.

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.