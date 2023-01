Residente de Estados Unidos entre 4 asesinados en Mexico

CIUDAD DE MÉXICO -- Las autoridades del estado de Zacatecas, en el centro-norte de México, confirmaron el miércoles que un residente estadounidense se encontraba entre las cuatro personas que fueron asesinadas en la entidad durante la temporada navideña. La víctima fue identificada por la fiscalía estatal como José Melesio Gutiérrez. La empresa para la que Gutiérrez trabajaba, Champlin Architecture, con sede en Cincinnati, Ohio, informó en redes sociales que el hombre "murió de forma trágica mientras visitaba a su prometida, Daniela Pichardo, en México, durante las fiestas". Gutiérrez, su prometida, la hermana de Pichardo y otro familiar, salieron en auto el día de Navidad para visitar un poblado cercano. Sus restos fueron descubiertos en una fosa clandestina este mes. De momento se desconoce si Gutiérrez era ciudadano estadounidense. La prensa local informó que Gutiérrez estaba en México para fijar la fecha de su boda y que había señales de que un grupo delictivo había estado operando en las inmediaciones del rancho en el que se encontraron los cuerpos. La zona se encuentra cerca de los límites entre Zacatecas y el vecino estado de Jalisco, los cuales han sido escenario de batallas territoriales entre grupos del narcotráfico.

