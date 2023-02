México acelera reunificación familiar de migrantes cubanos

ARCHIVO - Una familia migrante cubana es detenida por la Guardia Nacional antes de cruzar el Río Bravo en la frontera con EE.UU. en Ciudad Juárez, el 16 de febrero de 2021. AP

CIUDAD DE MÉXICO -- México anunció el jueves la aceleración de los trámites para la reunificación de cubanos con sus familiares migrantes que se encuentren en el país y para ello habilitará citas exclusivas para este fin dada la alta demanda registrada en el consulado mexicano en La Habana. Según explicó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado, las citas comenzarán a darse el viernes y el objetivo es que los interesados puedan ser atendidos de abril a junio de 2023. Pueden aspirar a esta reunificación los cubanos que tengan hijos, cónyuge, pareja o hermanos menores o dependientes con residencia legal en México. Según datos del gobierno federal, México registró a más de 40,000 cubanos que entraron ilegalmente al país en 2020: 5,000 fueron devueltos a la isla en ese periodo y más de 20,000 obtuvieron un permiso de residencia por razones humanitarias. La llegada de cubanos a Estados Unidos, la gran mayoría a través de México, ha crecido exponencialmente. En los últimos dos años las autoridades estadounidenses han registrado casi 300,000 llegadas de cubanos en su frontera con México, un aumento que hizo que en enero el gobierno de Joe Biden comenzara a restringir su acceso al país devolviéndolos a territorio mexicano a la vez que abría nuevas opciones para que pudieran acceder a ciertas visas temporales.

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.