Violencia paraliza capital de Sinaloa, al noroeste de México

ARCHIVO - Esta captura de video del 17 de octubre de 2019 proporcionada por el gobierno mexicano muestra a Ovidio Guzmán López en el momento de su detención, en Culiacán, México. AP

CIUDAD DE MÉXICO -- Un operativo de las fuerzas armadas mexicanas al norte de Culiacán, capital del estado considerado el bastión del Cártel de Sinaloa, desencadenó fuertes actos de violencia, balaceras y bloqueos de vías en distintos puntos del estado desde el jueves en la madrugada. Las autoridades paralizaron las actividades en la capital e informaron que hubo heridos entre las fuerzas de seguridad. Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad estatal, indicó en un video que hay siete policías heridos y que también había lesionados entre las fuerzas armadas, aunque no precisó el número. Dijo que se mantenían más de una docena de bloqueos en la capital y también en el norte y sur del estado. Ruben Rocha, gobernador del estado de Sinaloa -en el noroeste de México-, indicó en su cuenta oficial que el operativo tuvo lugar en el poblado de Jesús María, dependiente de la capital. Rocha no ofreció más detalles, llamó a la calma y dijo que cuando concluya el operativo las autoridades federales informarán al respecto. En las redes sociales comenzaron a proliferar videos y fotografías de bloqueos, quema de vehículos y balaceras, incluso en el aeropuerto de Culiacán, y Castañeda confirmó en Twitter que "se están presentando despojos de vehículos" además de los bloqueos. "Estoy dentro de un hotel... Hace unas tres horas me quitaron mi carro", explicó en Twitter el reportero sinaloense Marcos Vizcarra. Según contó, hombres armados entraron al hotel donde él se resguardó "y están amenazando a clientes para que les den sus llaves de carros... hay gritos y llantos", agregó. Este tipo de acciones violentas han sucedido en otras ocasiones ante detenciones importantes por parte de las fuerzas armadas y trajeron a la memoria aquel fatídico día de octubre de 2019, llamado "culiacanazo", cuando la ciudad fue tomada por miembros del Cártel de Sinaloa para liberar a Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, que había sido detenido por las Fuerzas Armadas. Jesús María, donde empezaron los enfrentamientos de este jueves, es un poblado a varios kilómetros de Culiacán conocido porque allí viven familiares de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, sentenciado en Estados Unidos. Según la embajada de Estados Unidos en México, que emitió una alerta de seguridad, hay reportes de balaceras también en las ciudades de Los Mochis y Guasave, al norte del estado. El aeropuerto de Culiacán informó que se mantendrá cerrado hasta las diez de la noche y pidió a la población evita acudir. En redes se divulgaron videos que mostraban disparos en el aeródromo. La acción militar de 2019 acabó en una humillante derrota del ejército después de que los integrantes del cártel tomaron las calles de Culiacán fuertemente armados, sembraron el caos con tiroteos, tomaron de rehenes a militares y acabaron por forzar la liberación del hijo del capo, todo en sólo cuatro horas de terror. El propio presidente dijo que se optó por liberar a Ovidio Guzmán para evitar la pérdida de vidas. López Obrador eludió una pregunta al respecto en su conferencia matutina. ¡No salgas de casa!", publicó el ayuntamiento de la ciudad en sus redes sociales desde primera hora de la mañana. "La seguridad de la ciudadanía de Culiacán es lo más importante". Según el semanario sinaloense Riodoce, especializado en la cobertura de temas de narcotráfico, en los enfrentamientos participaron helicópteros y hubo detenciones. En un primer momento no hubo tantas escenas de pánico en Culiacán porque el operativo fue de madrugada y la mayoría de la gente estaba todavía en sus casas. ---- Would you like to read this story in English? Click here

