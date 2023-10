Trabajadores de tribunales mexicanos en huelga en medio de escalada de lucha entre poderes

En su conferencia matutina López Obrador instó a los trabajadores judiciales a que no se dejen manipular y aseguró que la extinción de los fideicomisos no afecta a los empleados de sueldos bajos sino que corta "el copete de privilegios" de los ministros de la Suprema Corte y los magistrados.

Al restarle importancia al paro general, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó el jueves que con la radicalización de las protestas en el Poder Judicial Federal "no pasa nada porque (los jueces) sólo están allí para liberar delincuentes del crimen y delincuentes de cuello blanco... No imparten justicia. Son empleados de las minorías...ellos sólo imparten justicia a los poderosos".

Se espera que la huelga general, que rompe con varias décadas de paz laboral en el sector, sea acatada por unos 50,000 trabajadores de los tribunales federales, dijo a The Associated Press Adrián Almaraz, asistente del secretario general del Sindicato Trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

