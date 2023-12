'Steamboat Willie' de Mickey Mouse pasará al dominio público en 2024

Con algunos asteriscos, excepciones y prevenciones, Mickey Mouse en su forma inicial será el líder de los personajes, películas y libros que pasarán al dominio público el primer día de 2024. (Este informe está en inglés) AP

LOS ANGELES -- Mickey Mouse pronto será propiedad tuya, mía y de todos. Con algunos asteriscos, excepciones y prevenciones, Mickey Mouse en su forma inicial será el líder de los personajes, películas y libros que pasarán al dominio público el primer día de 2024. En un momento que muchos observadores creían que jamás llegaría, al menos una versión de la pieza de propiedad intelectual por excelencia y acaso el personaje más emblemático de la cultura popular estadounidense quedará libre de los derechos de autor de Disney, ya que su primera aparición en la pantalla, el cortometraje "Steamboat Willie", con Mickey y también Minnie, estará a disposición del público. "Este es el momento. Este es Mickey Mouse. Es emocionante porque de alguna manera es simbólico", dijo Jennifer Jenkins, profesora de derecho, directora del Centro de Estudios sobre el Dominio Público de la Universidad Duke y autora de una columna anual para el "Día del Dominio Público". "Me siento como el tubo en el barco de vapor al echar humo. Qué emocionante". Bajo la ley estadounidense, el derecho de autor es válido durante 95 años. El Congreso lo amplió varias veces durante la vida de Mickey. "A veces se la llama burlonamente la Ley de Protección de Mickey Mouse", dijo Jenkins. "Es una simplificación excesiva porque Disney no era el único que presionaba por la extensión. Era todo un grupo de tenedores de derechos de autor cuyas obras estaban a punto de pasar al dominio público y se beneficiaron enormemente con los 20 años de protección adicional". ARCHIVO - Globos de Mickey en Disneyland Paris, el 12 de mayo de 2015, en Chessy, Francia, al este de París. (AP Foto/Michel Euler) "Desde la primera aparición de Mickey Mouse en el cortometraje de 1928 Steamboat Willie, la gente ha asociado el personaje con las historias, experiencias y productos auténticos de Disney", dijo un vocero de la empresa en un mensaje a la Associated Press. "Eso no cambiará cuando caduque el copyright de la película Steamboat Willie". Artistas y creadores podrán usar a Mickey, pero con grandes limitaciones. Lo único que ha pasado al dominio público es el pícaro capitán del bote en "Steamboat Willie", mudo y más bien parecido a una rata. "Las versiones más modernas de Mickey no se verán afectadas por la caducidad del copyright de Steamboat Willie, y Mickey seguirá cumpliendo el papel protagónico de embajador global de la Walt Disney Company en nuestras historias, atracciones en los parques de diversiones y mercadería", dijo la empresa en su mensaje. Con todo, no todos los rasgos o características de un personaje están sujetas necesariamente a los derechos de autor, y en los próximos años los tribunales podrían verse abocados a determinar qué es lo que abarca o no abarca el derecho de Disney. "Desde luego, seguiremos protegiendo nuestros derechos en las versiones más modernas de Mickey Mouse y otros trabajos que siguen sujetos a copyright", dijo la empresa. -------- Walt Disney Company es la empresa matriz de esta estación ABC.

