Microsoft lanza proyecto para combatir la desinformación

La velocidad y poder de internet podría hacer que la lucha contra la desinformación luzca imposible. Las evaluaciones de veracidad sobre contenidos periodísticos ayudan, pero requieren mucho esfuerzo, no son leídas por todos y no convencerán a los que ya desconfían del periodismo tradicional. Los filtros aplicados por las compañías tecnológicas suelen ser inconsistentes y solo empujan a la desinformación hacia otros canales, y provocan denuncias de parcialización y censura. Los esfuerzos por regular internet son sumamente difíciles desde el punto de vista político y legal.

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.