Náufragos o secuestrados: incierto paradero de 38 migrantes desaparecidos entre Colombia y Nicaragua

Cuando le preguntaron por teléfono al "Capi", cuyo nombre real no conocen, por qué sus familiares no habían llegado a Nicaragua tras nueve horas de viaje en lancha, como les había prometido, el hombre les respondió que la lancha que venía de Nicaragua a recogerlos se dañó y que ellos estaban en medio del mar esperándola.

"Para mí ellos sí están secuestrados, porque si pensamos que eso fuese un naufragio, ¿dónde están las cosas, dónde está la lancha? Lo único que se encontraron fueron los pasaportes", dijo a The Associated Press Yolmedi Carina Gómez luego de enseñar una fotografía con pasaportes de algunos desaparecidos ordenados encima de lo que parecía un contenedor de gasolina.

