Miles de mexicanos salen a las calles para conmemorar aniversario de la masacre de Tlatelolco

Testigos aseguraron que esa noche los soldados cargaron los cadáveres en camiones antes de que los bomberos limpiaran la plaza de sangre, pero no hay ninguna prueba gráfica de ello. Nadie ha sido condenado por esos crímenes, y no fue sino hasta 2018 cuando por primera vez una entidad de gobierno calificó esos sucesos como "crimen de Estado".

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.