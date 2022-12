Fallece Mills Lane, referí del boxeo integrante del Salón de la Fama

ARCHIVO - En foto del 28 de junio de 1997, el referí Mills Lane revisa la oreja del boxeador Evander Holyfield tras una mordida de Mike Tyson en el tercer round de la pelea. AP

Mills Lane, ex referí del boxeo integrante del Salón de la Fama y que fue el tercer hombre en el cuadrilátero cuando Mike Tyson mordió la oreja de Evander Holyfield, falleció el martes. Tenía 85 años. Lane sufrió un accidente cerebrovascular en el 2002 y su hijo, Tommy, indicó que la condición de su padre empeoró recientemente antes de entrar en cuidados paliativos el viernes. Falleció en su casa en Reno, Nevada, junto a su esposa Kaye y sus dos hijos. "Hay un cierto alivio que no sigue atrapado en esa condición, pero todos lo extrañaremos", indicó Lane. Mills Lane fue un boxeador que ganó el campeonato de la NCAA en 1960 y tuvo marca de 10-1 como profesional antes de eventualmente dejar su marca más importante en el deporte como referí. Respetado por ser duro, pero justo, su orden "Empecemos" (Let's get it on, en inglés) fueron sus palabras más conocidas antes de muchas memorables peleas. Mills fue el referí cuando Holyfield ganó el título de peso pesado ante Buster Douglas y de nuevo cuando Tyson fue descalificado en la segunda pelea ante Holyfield tras morder su oreja de manera intencional. Lane ofició más de 100 peleas por títulos y compartió el cuadrilátero con grandes boxeadores como Muhammad Ali, Larry Holmes y Lennox Lewis. Fue respetado por su imparcialidad y dureza. Pero el boxeo sólo era su empleo de fin de semana, aseguró Tommy Lane. Mills también fue juez y fiscal de distrito, respetado por su imparcialidad y dureza -como en el ring. Nacido el 12 de noviembre de 1937 en Savannah, Georgia, Mills Lane comenzó a boxear en la Infantería de Marina. Tras ser dado de baja, ingresó a la Universidad de Nevada en Reno y se graduó como abogado en 1963. Comenzó su labor de referí al año siguiente y trabajó hasta su retiro en 1998. El exjuez estelarizó durante los tres años posteriores un programa de televisión llamado "Judge Mills Lane". Sus hijos Tommy y Terry Lane siguieron su camino en el boxeo, pero en área de promoción.

