Fuerte lluvia e inundaciones en Montecito, condado de Santa Bárbara obligan evacuaciones

En medio de la fuerte lluvia, las autoridades emitieron una orden de evacuación para toda la comunidad de Montecito. (Este informe está en inglés)

MONTECITO, Calif. -- En medio de intensas lluvias, los californianos lidiaban el lunes con inundaciones y deslaves en momentos en que la más reciente de una serie de tormentas envuelve al estado, provocando evacuaciones a gran escala, derribando árboles y frustrando a los conductores que se encuentran con caminos cerrados debido a los escombros. Decenas de miles de personas seguían sin luz, y algunas escuelas suspendieron sus actividades por el resto de la jornada. En el quinto aniversario de un deslizamiento de tierra que dejó 23 muertos y destruyó más de 100 viviendas, las autoridades emitieron una orden de evacuación para toda la comunidad de Montecito y cañones adyacentes que quedaron marcados por incendios forestales recientes. El alguacil del condado de Santa Bárbara, Bill Brown, dijo que la decisión de evacuar a casi 10,000 personas "se basó en la tasa continuamente elevada de precipitaciones sin indicios de que la situación cambie antes del anochecer". Los arroyos se estaban desbordando y muchos caminos quedaron inundados, declaró. El Servicio Nacional de Meteorología reportó hasta 20 centímetros (8 pulgadas) de lluvia en las últimas 12 horas, y se pronostican más lluvias antes de que el más reciente sistema de tormentas abandone la zona. La lujosa comunidad de Montecito se ubica entre las montañas y la costa del Pacífico, y es casa de celebridades como Oprah Winfrey y el duque y la duquesa de Sussex. Costa arriba, también se emitieron órdenes de evacuación para unos 32,000 residentes que viven cerca de ríos y arroyos desbordados en el condado de Santa Cruz, indicó Melodye Serino, administradora adjunta del condado. El río San Lorenzo se declaró en etapa de desborde y un video publicado en redes sociales mostraba un vecindario inundado con aguas fangosas que alcanzaban la altura de una señal de tránsito. Un deslizamiento de tierra bloqueó los dos carriles en dirección sur de la autopista 17, una importante ruta desde Santa Cruz hacia la zona de la Bahía de San Francisco. Los vehículos fueron enviados de regreso en la parte más elevada del trayecto mientras las cuadrillas limpiaban el lugar. A pesar de la intensidad de las tormentas, que han dejado al menos una docena de muertos, los residentes de la pequeña comunidad de Felton, que se encuentra inundada, mantenían la calma y el optimismo. Christine Patracuola, propietaria durante 25 años del Rocky's Cafe, entregó café gratuito a los clientes que no tenían luz en sus casas. Sus empleados no pudieron llegar a trabajar debido a los caminos cerrados, incluyendo un puente sobre el río San Lorenzo. "Un poco de café no le viene mal a nadie", dijo. ----- Would you like to read this story in English? Click here

