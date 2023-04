Mounjaro: Medicamento contra obesidad a punto de alterar tratamiento

"Si todas las personas con obesidad en este país perdieran el 20% de su peso corporal, dejaríamos de recetarles los medicamentos para el reflujo, la diabetes, la hipertensión", dijo la doctora Caroline Apovian, directora del Centro para el Manejo del Peso y el Bienestar del Brigham and Women's Hospital. "No recetaríamos cambios de stent para estos pacientes".

Tirzepatide, un medicamento de Eli Lilly and Co. aprobado para el tratamiento de la diabetes tipo 2 bajo la marca Mounjaro, ayudó a personas con sobrepeso u obesas a perder el 16% de su peso, más de 15 kilos (34 libras) a lo largo de 17 meses, dijo la empresa el jueves.

