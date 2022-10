Vocero: asaltan a esposo de Nancy Pelosi en su casa

SAN FRANCISCO -- El esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sufrió una fuerte golpiza a manos de un hombre que irrumpió en su residencia en San Francisco el viernes y se encuentra en el hospital, donde está recibiendo tratamiento médico, dijeron fuentes al tanto de la situación. Paul Pelosi, de 82 años, sufrió golpes con un objeto contundente, según dos fuentes allegadas a la investigación que hablaron con la Associated Press bajo la condición de anonimato por tratarse de una investigación abierta. Nancy Pelosi no se encontraba en la residencia cuando su esposo sufrió el ataque, dijo su vocero Drew Hammill. Añadió que el agresor está detenido y se investiga el motivo del ataque. "La presidenta (de la cámara) y su familia agradecen a los socorristas y el personal médico, y piden que se respete su intimidad en este momento", dijo Hammill en un comunicado. Pelosi regresó esta semana a Washington de una conferencia de seguridad en Europa y será la oradora principal invitada el sábado por la noche en un evento con la vicepresidenta Kamala Harris. Aunque las circunstancias del ataque están poco claras, se han multiplicado las amenazas a los legisladores y sus familias casi dos años después de la insurrección en el Capitolio. Los legisladores han recibido fondos adicionales para reforzar la seguridad en sus residencias, pero algunos han pedido mayor protección al recibir amenazas y la presencia de personas agresivas en sus residencias.

