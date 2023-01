Asteroide pasará extraordinariamente cerca de la Tierra

Este diagrama proporcionado por la NASA muestra la trayectoria estimada del asteroide 2023 BU, en rojo. (NASA/JPL-Caltech) AP

CABO CAÑAVERAL, Fla. -- Un asteroide del tamaño de un camión de reparto pasará cerca de la Tierra la noche del jueves, uno de los encuentros más cercanos de este tipo jamás registrados. La NASA insiste en que será un sobrevuelo sin posibilidad de que el asteroide impacte la Tierra. La agencia indicó el miércoles que este asteroide recién descubierto pasará a 3,600 kilómetros (2,200 millas) sobre el extremo sur de Sudamérica. Eso es 10 veces más cerca que el grupo de satélites de comunicación que orbitan por encima. El acercamiento más cercano será a las 7:27 de la noche hora del este de Estados Unidos (9:27 de la noche hora local). Incluso si la roca espacial se acercara mucho más, los científicos dicen que casi toda se incendiaría en la atmósfera y que algunos de los trozos más grandes posiblemente caerían como meteoritos. El sistema de evaluación de riesgos de impacto de la NASA, llamado Scout, rápidamente descartó una colisión, informó su desarrollador, David Farnocchia, un ingeniero en el Laboratorio de Propulsión a Chorro en Pasadena, California. "Pero pese a las muy pocas observaciones, fue capaz de predecir que el asteroide se acercará extraordinariamente a la Tierra", dijo Farnocchia en un comunicado. "De hecho, es uno de los acercamientos más cercanos de un objeto próximo a la Tierra jamás registrado". Descubierto el sábado, se cree que el asteroide conocido como 2023 BU tiene entre 3.5 metros (11 pies) y 8.5 metros (28 pies) de ancho. Fue detectado en primera instancia por Gennady Borisov, el mismo astrónomo aficionado en Crimea que descubrió un cometa interestelar en 2019. En cuestión de días, astrónomos de todo el mundo realizaron decenas de observaciones, lo que les permitió refinar la órbita del asteroide. La trayectoria del asteroide será drásticamente alterada por la gravedad de la Tierra una vez que pase cerca. En lugar de darle la vuelta al Sol cada 359 días, se moverá en una órbita ovalada que durará 425 días, según la NASA.

