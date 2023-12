¿Devolviendo regalos de Navidad? Esto es lo que debe saber antes de ir a las tiendas

LOS ANGELES (KABC) -- Puede que el frenesí de las compras navideñas haya terminado, pero ahora llegan esas devoluciones.

Según la Federación Nacional de Minoristas, este año se espera que se devuelvan regalos navideños por un valor de $173 billones de dólares. ¿Por qué? Los expertos dicen que las ventas navideñas alcanzaron niveles récord para 2023 -- casi un trillón de dólares.

Si regresa a las tiendas el martes para devolver regalos no deseados, esto es lo que debe tener en cuenta. La buena noticia es que algunas tiendas todavía ofrecen ofertas navideñas, con la esperanza de que eso genere un cambio en lugar de una devolución.

Pero si tiene que devolver artículos, tenga un recibo. ¡Además, revise la letra pequeña! Algunos minoristas añaden tarifas y plazos.

En algunos casos, puede devolver los artículos en la tienda, aunque los haya comprado en un minorista en línea.

"Muchos minoristas ofrecen plazos de devolución más prolongados, por lo que incluso si un artículo se compró, digamos, en noviembre, a veces se puede devolver hasta mediados de enero", dijo Kristin McGrath de RetailMeNot. "Por lo tanto, tiene un poco de tiempo adicional más allá de la ventana de devolución habitual de 15 a 30 días que un minorista podría ofrecer en un momento normal. Tenga en cuenta que tendrá que cumplir con las reglas del minorista al devolver ese paquete. Es posible que tenga que devolver un recibo o comprobante y tendrá que llevarlo al transportista que haya entregado el paquete, ya sea USPS, UPS o FedEx".

Según Amazon, la mayoría de los artículos (excepto los productos de la marca Apple) comprados entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre se pueden devolver hasta el 31 de enero de 2024. Para los productos de la marca Apple, los artículos comprados entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre se pueden devolver hasta el 15 de enero de 2024.

Se esperaba que los estadounidenses gastaran casi $30 billones de dólares en tarjetas de regalo esta temporada navideña, según la Federación Nacional de Minoristas. Las tarjetas de regalo para restaurantes son las más populares y representan un tercio de esas ventas.

La mayoría de esas tarjetas de regalo se utilizarán. Paytronix, que rastrea las ventas de tarjetas de regalo en restaurantes, dice que alrededor del 70% de las tarjetas de regalo se utilizan en un plazo de seis meses.

Pero muchas tarjetas (por valor de decenas de miles de millones de dólares) terminan olvidadas o no utilizadas. Ahí es cuando la vida de una tarjeta de regalo se vuelve más complicada, con fechas de vencimiento o tarifas de inactividad que pueden variar según el estado.

Las tarjetas de regalo se pierden u olvidan, o los destinatarios las conservan para una ocasión especial. En una encuesta de julio, la empresa de financiación al consumo Bankrate descubrió que el 47% de los adultos estadounidenses tenían al menos una tarjeta o vale de regalo no gastado. El valor promedio de las tarjetas de regalo no utilizadas es de $187 dólares por persona, un total de $23 billones de dólares.

Según una ley federal que entró en vigor en 2010, una tarjeta de regalo no puede caducar durante cinco años desde el momento en que se compró o desde la última vez que alguien le agregó dinero. Algunas leyes estatales requieren un período aún más largo. En Nueva York, por ejemplo, cualquier tarjeta de regalo comprada después del 10 de diciembre de 2022 no puede caducar hasta dentro de nueve años.

Las diferentes leyes estatales son una de las razones por las que muchas tiendas han dejado de usar fechas de vencimiento por completo, dijo Ted Rossman, analista senior de la industria de Bankrate.

Aunque las tarjetas de regalo pueden tardar años en caducar, los expertos dicen que aún así es aconsejable gastarlas rápidamente. Algunas tarjetas, especialmente las tarjetas de efectivo genéricas de Visa o MasterCard, comenzarán a acumular tarifas de inactividad si no se utilizan durante un año, lo que reduce su valor. La inflación también hace que las tarjetas pierdan valor con el tiempo. Y si una tienda minorista cierra o quiebra, una tarjeta de regalo podría no tener ningún valor.

Si tiene una tarjeta de regalo que no desea, una opción es venderla en un sitio como CardCash o Raise. Rossman dice que los sitios de reventa no le darán el valor nominal de sus tarjetas, pero normalmente le darán entre 70 y 80 centavos por dólar.

¿Qué sucede con el dinero cuando una tarjeta de regalo no se utiliza? Depende del estado donde esté constituido el minorista.

Cuando compra una tarjeta de regalo, un minorista puede usar ese dinero de inmediato. Pero también se convierte en una carga; el minorista debe planificar la posibilidad de que se utilice la tarjeta de regalo.

Cada año, las grandes empresas calculan el "breakage" (rotura), que es la cantidad de tarjetas de regalo que creen que no se utilizarán según promedios históricos. Para algunas empresas, como Starbucks, con sede en Seattle, las roturas son una enorme fuente de ganancias. Starbucks reportó $212 millones de dólares en ingresos por roturas en 2022.

Pero en al menos 19 estados -incluyendo Delaware, donde están constituidas muchas grandes empresas- los minoristas deben trabajar con programas estatales de propiedades no reclamadas para devolver a los consumidores el dinero de las tarjetas de regalo no gastadas. El dinero que los consumidores individuales no recuperan se gasta en iniciativas de servicios públicos; Desde el punto de vista de los estados, no debería ir a parar a las empresas porque no han proporcionado un servicio para ganárselo.

Los 50 estados y el Distrito de Columbia tienen programas de propiedad no reclamada. Combinados, devuelven alrededor de $3 billones de dólares a los consumidores anualmente, dice Misha Werschkul, directora ejecutiva del Centro de Políticas y Presupuesto del Estado de Washington.

Werschkul dice que puede ser complicado encontrar a los titulares de tarjetas de regalo no gastadas, pero el creciente número de tarjetas digitales que nombran al destinatario ayuda. Las oficinas estatales de propiedad no reclamada administran conjuntamente el sitio web MissingMoney.com, donde los consumidores pueden buscar por nombre cualquier propiedad no reclamada que se les deba, incluyendo el dinero en efectivo de las tarjetas de regalo.

