Niño de 6 años que viajó para visitar a su abuela en Navidad abordó el vuelo equivocado

Tuesday, December 26, 2023 9:02PM







ARCHIVO . Unos aviones de Spirit Airlines en la pista del Aeropuerto Internacional de Orlando el 20 de mayo de 2020, en Orlando, Florida. (AP Foto/Chris O'Meara) AP - AP

FORT MYERS, Fla. -- Un niño de 6 años que abordó un vuelo para visitar a su abuela en el suroeste de Florida durante las vacaciones de Navidad se equivocó de avión y acabó a más de 250 kilómetros (160 millas) de distancia, en Orlando, Florida. Cuando la abuela, María Ramos, llegó el jueves al Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida, en Fort Myers, para recibir a su nieto, que volaba por primera vez desde Filadelfia, le dijeron que no estaba en el vuelo de Spirit Airlines. "Corrí dentro del avión hacia la azafata y le pregunté: '¿Dónde está mi nieto? ¿Se lo entregaron en Filadelfia?'. Me dijo: 'No, no llevaba a ningún niño conmigo'", contó Ramos a WINK News. Entonces recibió una llamada de su nieto desde el aeropuerto de Orlando, diciéndole que había aterrizado. En un comunicado, Spirit Airlines dijo que el niño estuvo bajo el cuidado y la supervisión de un empleado de la aerolínea todo el tiempo, a pesar de que fue embarcado incorrectamente en un vuelo a Orlando. Una vez descubierto el error, la aerolínea informó a la familia, según el comunicado. "Nos tomamos muy en serio la seguridad y la responsabilidad de transportar a todos nuestros huéspedes y estamos llevando a cabo una investigación interna", dice el comunicado. "Pedimos disculpas a la familia por esta experiencia".

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.