Más nicaragüenses están dispuestos a emigrar para escapar de la crisis

Su esposo, un ingeniero en sistemas de 52 años, laboraba en la misma universidad. "Nos quedamos sin empleo de un día para el otro. Y aunque tenemos posgrados y maestrías no hemos hallado un buen trabajo. Aquí uno se mata estudiando y eso no sirve para nada", señala Lazo a AP.

Miranda todavía vive con sus padres pues su salario no la deja independizarse. "Yo aporto a los gastos de la casa, pero con lo que gano no podría pagar renta, alimentación, transporte y comida", relató.

"En este país la mayoría de la gente trabaja para comer, no puede comprarse ropa y calzado en el mismo mes", dijo a The Associated Press Miranda, quien estudió en la Universidad Centroamericana (UCA) y se graduó al cabo de cinco años en la última generación de egresados, ya que el centro de estudios fue cerrado y confiscado por el gobierno de Daniel Ortega el pasado mes de agosto.

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.