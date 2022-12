Sismo de 6.4 sacude el norte de California; por lo menos 2 heridos

Un sismo de magnitud 6.4 sacudió parte del norte de California el martes por la madrugada, despertó bruscamente a los pobladores, dejó a miles sin electricidad y causó daños a edificios y caminos. (Este informe está en inglés)

FERNDALE, Calif. -- Un sismo de magnitud 6.4 sacudió parte del norte de California el martes por la madrugada, despertó bruscamente a los pobladores, dejó a miles sin electricidad y causó daños a edificios y caminos, informaron las autoridades. Dos personas sufrieron heridas. No se reportaron heridos inmediatamente después del temblor, que se produjo a las 2:34 de la mañana cerca de Ferndale, una pequeña población 345 kilómetros (210 millas) al noroeste de San Francisco. El epicentro fue a una profundidad de 16 km (10 millas) de la costa. Siguieron varias réplicas. "Debido a un fuerte sismo, se reportaron extensos daños en caminos y viviendas en el condado Humboldt", tuiteó la oficina de servicios de emergencia. "Estén preparados para réplicas. Revisen tuberías de gas y agua en busca de daños o fugas". La oficina tuiteó que se produjeron "daños generalizados a caminos y viviendas", pero las autoridades dijeron luego que los daños fueron menores a lo que cabía esperar dada la magnitud del temblor. Dos personas sufrieron heridas, pero se consideraba que se recuperarían, dijo la agente de información de la comisaría local, Samantha Karges, a The Associated Press por correo electrónico. En principio no se reportaron víctimas fatales, dijo Brian Ferguson, vocero de la oficina del gobernador para servicios de emergencia. Hubo "algunos daños" a edificios e infraestructura y dos hospitales tuvieron que recurrir a generadores al sufrir apagones, pero la escala del año era "mínima" considerando la magnitud del temblor, añadió. Las autoridades cerraron un puente importante en Ferndale que estaba mostrando daños. El departamento estatal de caminos publicó una foto con el pavimento cuarteado. También se reportaron algunas fugas de gas. Más de 70,000 usuarios no tenían electricidad en la zona aledaña, según poweroutage.us, que rastrea los apagones en todo el país. Las autoridades del condado Humboldt descartaron la posibilidad de un tsunami. El condado de 136,000 residentes está en una región del estado con una larga historia de sismos fuertes, incluyendo uno de magnitud 7.0 en 1980 y otro de 6.8 en 2014, de acuerdo con la Autoridad de Sismos de California. El sábado pasado, un sismo de magnitud 3.6 remeció la zona de la bahía de San Francisco poco antes de las 4 de la madrugada, provocando un rudo despertar a miles de personas y daños menores. Ese terremoto tuvo su epicentro en El Cerrito, a unos 25 kilómetros (16 millas) del centro de San Francisco. ------ Would you like to read this story in English? Click here

