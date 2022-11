$450,000 dólares en cocaína hallados en silla de ruedas en Nueva York

NUEVA YORK -- Agentes de aduanas en el Aeropuerto Internacional Kennedy en Nueva York confiscaron cocaína valorada en $450,000 dólares a una viajera dominicana que la llevaba oculta en su silla de ruedas, dijeron las autoridades federales el martes. El decomiso ocurrió el 10 de noviembre cuando agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvieron a una mujer que arribaba de Punta Cana, en la República Dominicana, con una silla de ruedas cuyas ruedas no estaban girando, dijeron funcionarios. Los agentes examinaron la silla con rayos X y notaron una "anomalía" en las cuatro ruedas, dijeron los funcionarios de la CBP en una nota de prensa. Los agentes examinaron las ruedas y encontraron un polvo blanco que análisis revelaron era cocaína, dijeron. Un total de 12.7 kilogramos (28 libras) de cocaína con un valor comercial de $450,000 dólares fueron sacados de las ruedas, agregaron. La mujer, una dominicana llamada Emelinda Paulino de Rivas, fue arrestada por cargos de contrabando y entregada al Departamento de Seguridad Nacional. "La CBP se mantiene firme y determinada a trabajar con nuestros socios para identificar redes criminales transnacionales responsables por la importación de esas drogas letales a nuestros barrios", dijo Francis J. Russo, director de operaciones de la CBP en Nueva York. "La misión de la CBP es custodiar las fronteras y puertos de entrada 24/7, 365 días al año para prevenir que esas drogas maten a nuestras familias, amigos y vecinos". Would you like to read this story in English? Click here

