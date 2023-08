Activistas: Centro de detención en Nuevo México predispone al rechazo a solicitantes de asilo

El reporte también describe situaciones en que otros migrantes podían escuchar fácilmente las entrevistas de revisión iniciales vía telefónica con los agentes de inmigración, mencionando testimonios de migrantes que expresaron su preocupación ante la falta de privacidad y el temor de relatar la persecución de la que fueron objeto en el extranjero, incluidas instancias de abuso sexual o conflictos con el crimen organizado. Dichas entrevistas iniciales se llevan a cabo en cubículos separados por delgados compartimientos que no llegan hasta el techo y que cuentan con máquinas de ruido blanco que, según los reportes, no hacen lo suficiente para ahogar las conversaciones.

Representantes de CoreCivic no respondieron de momento a emails enviados en busca de comentarios. Representantes de prensa del Departamento de Seguridad Nacional no respondieron de inmediato al reporte.

