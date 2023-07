Barco mexicano rescata a australiano y a su perra luego de 3 meses a la deriva en el Pacífico

En unas fotografías del rescate facilitadas por Grupomar a The Associated Press se ve a Shaddock sonriente mientras le toman la presión arterial y sostiene una caja de analgésicos dentro del camarote del pesquero. En otras imágenes aparece Bella acostada en la cubierta. El catamarán flotaba cerca sin una vela visible.

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.