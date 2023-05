Pandemia de COVID-19 ya no es emergencia sanitaria, dice Organización Mundial de la Salud

Cuando la agencia de salud de la ONU declaró por primera vez que el coronavirus era una crisis sanitaria internacional el 30 de enero de 2020, aún no se llamaba COVID-19 y no se registraban brotes considerables fuera de China.

"Eso no significa que el COVID-19 haya terminado como una amenaza para la salud mundial", advirtió, y agregó que no dudará en convocar nuevamente a expertos para reevaluar la situación en caso que el COVID-19 "ponga en peligro a nuestro mundo".

