ONU: Gases invernadero alcanzaron nuevo récord en 2021

Un campo cerca de Jal, Nuevo México, con instalaciones de petróleo y de metano. Foto del 14 de octubre del 2021. AP

Los tres principales gases de efecto invernadero alcanzaron niveles récord en la atmósfera el año pasado, dijo el miércoles la agencia meteorológica de la ONU, calificándolo como una señal "ominosa", mientras la guerra en Ucrania, el aumento de los costos de los alimentos y el combustible, y otros problemas se han sumado a las antiguas preocupaciones sobre el calentamiento global en los últimos meses. "Más malas noticias para el planeta", dijo la Organización Meteorológica Mundial en un comunicado junto con su último boletín anual sobre los gases de efecto invernadero. Se trata de uno de los informes publicados en los últimos días en los que se analizan diversos aspectos de la lucha de la humanidad contra el cambio climático en vísperas de la conferencia de la ONU sobre el clima, que se celebrará en Sharm el-Sheij, Egipto. De los tres principales tipos de gases de efecto invernadero que atrapan el calor -el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso- el mayor salto de 2020 a 2021 fue el del metano, cuyas concentraciones en el aire registraron el mayor aumento interanual desde que comenzaron las mediciones periódicas hace cuatro décadas, dijo la OMM. "El continuo aumento de las concentraciones de los principales gases que atrapan el calor, incluida la aceleración récord de los niveles de metano, demuestra que vamos en la dirección equivocada", dijo el secretario general de la OMM, Petteri Taalas. El metano es más potente a la hora de atrapar el calor que el dióxido de carbono, pero no permanece en la atmósfera tanto tiempo como este, y hay 200 veces más dióxido de carbono en el aire que metano. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, en un periodo de 20 años, una molécula de metano atrapa unas 81 veces más calor que una molécula de dióxido de carbono, pero en un siglo baja a 28 veces más calor por molécula que el dióxido de carbono. Desde la época preindustrial, que la OMM fija en torno al año 1750, las concentraciones de CO2 en el aire han aumentado casi un 50%, hasta las 415.7 partes por millón, siendo Estados Unidos, China y Europa los responsables de la mayor parte de las emisiones. El metano ha aumentado 162%, hasta las 1.908 partes por billón, y el óxido nitroso -cuyas fuentes de origen humano son, por ejemplo, la quema de biomasa, los procesos industriales y el uso de fertilizantes- ha aumentado aproximadamente una cuarta parte, hasta las 334.5 partes por millón. El miércoles, la oficina del clima de la ONU dijo que los compromisos actuales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ponen al planeta en camino de superar el límite de calentamiento global acordado por los países en el acuerdo climático de París de 2015. Según su última estimación, basada en 193 objetivos nacionales de emisiones, las temperaturas aumentarán hasta 2.5 grados Celsius (4.5 Fahrenheit) por encima de los promedios preindustriales a finales de siglo, un grado más que el ambicioso objetivo establecido en el pacto de París de limitar el calentamiento en 1.5 grados Celsius (2.7 Fahrenheit). ___ Los periodistas de Associated Press Seth Borenstein en Washington y Frank Jordans en Berlín contribuyeron a este despacho.

Copyright © 2022 by The Associated Press. All Rights Reserved.