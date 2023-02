Fallece el prestigioso diseñador español Paco Rabanne

ARCHIVO - El diseñador Paco Rabanne recibe aplausos tras su desfile otoño-invierno 2000/2001 el 3 de marzo de 2000 en París, Francia. (Foto AP/Remy de la Mauviniere, archivo) AP

PARÍS -- Paco Rabanne, el diseñador español conocido por sus perfumes vendidos en todo el mundo, así como su moda metálica y espacial, falleció a los 88 años, informó el viernes el grupo propietario de su casa de modas en su página web. "La Casa de Paco Rabanne desea honrar a nuestro visionario diseñador y fundador, fallecido hoy a la edad de 88 años. Su legado permanecerá entre las figuras de la moda más influyentes del siglo XX", señaló la empresa de belleza y moda Puig en un comunicado. El diario Le Telegramme citó al alcalde de Vannes, David Robo, quien dijo que Rabanne murió en su casa en el pueblo de Portsall en la región de Bretaña. La casa de modas de Rabanne suele presentar sus colecciones en París y tiene programado develar los más recientes diseños prt--porter de la marca durante la Semana de la Moda del 27 de febrero al 3 de marzo. Rabanne era famoso por ser un diseñador rebelde en una carrera que floreció con su colaboración con la familia propietaria del grupo Puig, una empresa española dueña de otras marcas de moda incluyendo Nina Ricci, Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera y Dries Van Noten. La empresa también posee de las marcas de fragancias Byredo y Penhaligon's. "Paco Rabanne hizo que la transgresión fuera magnética. ¿Quién más logró que las mujeres parisinas de moda clamaran por vestidos hechos con plástico y metal? ¿Quién sino Paco Rabanne pudo imaginar una fragancia llamada Calandre - la palabra significa parilla de automóvil- y la convirtió en un ícono de la feminidad moderna?", señala el comunicado. Su perfume Calandre fue lanzado en 1969, el primer producto de Puig que llegó a España, Francia y Estados Unidos, de acuerdo con el grupo. Su nombre verdadero era Francisco Rabaneda y Cuervo, nació en 1934. Escapó del País Vasco a los 5 años durante la Guerra Civil Española, y adoptó el nombre de Paco Rabanne. Estudió arquitectura en la Academia de Bellas Artes de París antes de cambiar a la alta costura, siguiendo los pasos de su madre, quien era una modista en España. De acuerdo Rabanne, su madre alguna vez estuvo en prisión por ir vestida de forma "escandalosa". Vendía accesorios a diseñadores conocidos antes de lanzar su propia colección. Su primera colección propia llevaba el título de "12 vestidos que no se pueden usar, realizados en materiales contemporáneos". Sus diseños innovadores estaban hechos con varios tipos de metal, incluyendo su famoso uso de malla metálica asociada con los caballeros medievales. Según reportes, Coco Chanel alguna vez calificó a Rabanne como "el metalurgo de la moda". "Mis colegas me dicen que no soy un modista, sino un artesano y es verdad que soy un artesano ... trabajo con mis manos", dijo en una entrevista en la década de 1970. En otra entrevista que ofreció cuando tenía 43 años, actualmente albergada en el Instituto Nacional Audiovisual de Francia, Rabanne explicó su filosofía radical sobre la moda. "Creo que la moda es profética, la moda anuncia el futuro", dijo, mientras que agregó que las mujeres son el heraldo del porvenir. "Cuando el cabello está abombado, los regímenes caen", dijo Rabanne. "Cuando el cabello es suave todo está bien". ___ La periodista de The Associated Press Angela Charlton en París contribuyó a este despacho.

