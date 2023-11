Corte Suprema de Panamá declara inconstitucional polémico contrato-ley con minera canadiense

Agregó que "necesitamos gobernantes que trabajen por Panamá, no necesitamos gobernantes que velen por intereses económicos de las transnacionales", afirmó. "Que quede bien claro el mensaje: en Panamá no puede haber desarrollo económico sostenible sino se protege el medio ambiente".

"Este es un triunfo para los panameños y panameñas, consolida a la Corte Suprema como una guardiana de la constitucionalidad del país", señaló a The Associated Press el abogado y ambientalista panameño Rodrigo Noriega. "Lo que viene ahora es la notificación del fallo y que oficialmente el gobierno de Panamá le avise a la minera que se terminó su contrato y que debe empezar a tomar las medidas de custodia y cierre".

Aunque no ha quedado claro qué sucederá después del fallo y cuál será el futuro inmediato de la mina, los juristas y activistas elogiaron la postura de la justicia panameña y coincidieron en que es un paso crucial para su posible clausura. En 2017, la Corte Suprema también declaró inconstitucional una ley de 1997 que dio esa concesión minera pero no fue hasta años después que se promulgó y no paralizó las operaciones.

López no dio detalles del fallo aunque explicó que luego de su notificación a las partes -entre ellos los que presentaron los recursos de inconstitucionalidad- debe ejecutoriarse y luego remitirse para su promulgación en la Gaceta Oficial. El gobierno del presidente Laurentino Cortizo y la empresa minera no reaccionaron de inmediato al dictamen.

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.