Arrestan a 3 sospechosos acusados de robar paquetes de un centro de distribución de Amazon

EASTVALE, Calif. (KABC) -- Tres hombres fueron arrestados el domingo por la noche cerca de un centro de distribución de Amazon en Eastvale luego de supuestamente robar paquetes del negocio.

Los agentes del alguacil respondieron poco antes de las 10:30 p.m. a un informe de un automóvil estacionado a lo largo de la autopista 15 al norte de Limonite Boulevard y personas que arrojaban paquetes sobre una cerca desde un almacén cercano, según el Departamento del Alguacil del condado de Riverside.

Los sospechosos huyeron en un Toyota con varios paquetes dentro del auto cuando los agentes llegaron a la escena, dijeron los investigadores. Los agentes finalmente lograron detener al vehículo y arrestaron a tres sospechosos.

Los investigadores dicen que recuperaron varios paquetes del vehículo. No dieron a conocer las identidades de los sospechosos.

El departamento del alguacil dijo en un comunicado que los sospechosos cortaron la cerca que conducía al negocio, ubicado en la cuadra 5200 de Goodman Way, para permitir el acceso desde el negocio hasta la autopista.

Las autoridades confirmaron que los paquetes fueron robados del negocio y dijeron que parecían haber sido colocados cerca de la autopista para ser recogidos más tarde. También dijeron que los paquetes serían devueltos al negocio.

