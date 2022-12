Disturbios en París tras tiroteo que dejó 3 muertos

PARÍS -- Un tiroteo contra un centro cultural kurdo en un bullicioso barrio de París el viernes dejó tres muertos y tres heridos, informaron las autoridades. Un sospechoso de 69 años fue arrestado. La fiscalía de París ya abrió una investigación. Las autoridades informaron que el sospechoso tiene antecedentes policiales, incluido un arresto por atacar a inmigrantes que vivían en tiendas de campaña, y los investigadores creen que posiblemente hubo un motivo racista para el tiroteo. Estallaron escaramuzas en el vecindario unas horas después del tiroteo, con miembros de la comunidad kurda gritando consignas contra el gobierno turco y la policía disparando gases lacrimógenos para dispersar a la multitud cada vez más agitada. Fueron incendiados algunos contenedores de basura. Las tensiones ocurrieron cuando el ministro del Interior, Gerald Darmanin, hablaba con los periodistas en las cercanías. Darmanin dijo que el atacante claramente tenía como objetivo a los extranjeros, pero que la policía no tenía pruebas hasta el momento de que pretendiera lastimar específicamente a los kurdos. Darmanin convocó una reunión especial el viernes por la noche para evaluar las amenazas contra la comunidad kurda en Francia. El tiroteo ocurrió al mediodía en un centro cultural kurdo, en un restaurante y una peluquería cercanos, según la alcaldesa del distrito 10, Alexandra Cordebard. Hablando con los periodistas en el lugar, dijo que la "verdadera motivación" del tiroteo seguía sin estar clara. Mientras hablaba, una multitud cercana coreaba: "Erdogan, terrorista", refiriéndose al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y "Estado turco, asesino". La policía acordonó el área en el distrito 10 de la capital francesa, en una calle concurrida con tiendas y restaurantes cerca de la estación de tren Gare de l'Est, en momentos de gran actividad por el fin de semana de Navidad. La policía de París advirtió a las personas que se mantuvieran alejadas del área. La fiscal de París, Laure Beccuau, dijo que tres personas fallecieron, que una más estaba en estado crítico y otras dos estaban hospitalizadas con lesiones menos graves. El atacante también resultó herido en la cara, dijo. Beccuau indicó que los fiscales antiterroristas están en contacto con los investigadores, pero no han indicado ninguna señal de un móvil terrorista. En 2013, tres activistas kurdas, incluida Sakine Cansiz, fundadora del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) fueron encontradas muertas a tiros en un centro kurdo en París. Un ciudadano turco fue acusado de su asesinato, aunque las sospechas también recayeron sobre el servicio de inteligencia turco. El ejército turco ha estado luchando contra milicianos kurdos afiliados al PKK en el sureste de Turquía y en el norte de Irak. Las fuerzas turcas también han lanzado recientemente una serie de ataques desde el aire y con artillería contra objetivos kurdos sirios en el norte de Siria. El PKK es considerado una organización terrorista en Turquía, Europa y Estados Unidos, y lidera una insurgencia armada contra Ankara desde 1984. Francia fue blanco de extremistas islámicos en 2015-2016 y permanece en alerta por la violencia relacionada con el terrorismo. ___ Suzan Fraser en Ankara, Turquía, Nicolas Vaux-Montagny en Lyon, Francia y Lewis Joly en París contribuyeron a este despacho. ___ Would you like to read this story in English? Click here

