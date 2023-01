Niño de 5 años arrastrado por las inundaciones cerca de Paso Robles; rescatan a madre

PASO ROBLES, Calif. (KABC) -- La búsqueda por un niño que fue arrastrado por las inundaciones cerca de Paso Robles el lunes se suspendió después de que las condiciones climáticas se volvieron demasiado peligrosas para los rescatistas.

La madre del niño de 5 años conducía su camioneta cuando quedó varada en las inundaciones poco antes de las 8 a.m., según Tom Swanson, subdirector del Departamento de Bomberos del condado de San Luis Obispo/Cal Fire.

Varias personas lograron rescatar a la madre, pero el niño fue arrastrado río abajo por las fuertes corrientes. Las autoridades dicen que un bombero descubrió uno de los zapatos del niño, pero los equipos aún no lo han encontrado -- más de cinco horas después.

El pequeño de 5 años todavía no ha sido declarado muerto. El portavoz del Departamento del Alguacil del condado de San Luis Obispo, Tony Cipolla, dijo que la búsqueda se tuvo que suspender alrededor de las 3 p.m. porque los niveles de agua y las corrientes del río Salinas eran demasiado peligrosos para los buzos.

No se dieron a conocer más detalles.

The Associated Press contribuyó a este informe.

