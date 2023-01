Video muestra forcejeo durante agresión contra Paul Pelosi

This article can be read in English

EMBED <>More Videos <iframe width="476" height="267" src="https://abc7.com/video/embed/?pid=12742773" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Un video dado a conocer el viernes muestra a Paul Pelosi forcejeando con su agresor para apoderarse de un martillo durante un brutal ataque.

Un video dado a conocer el viernes muestra al esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, forcejeando con su agresor para apoderarse de un martillo durante un brutal ataque ocurrido el año pasado en la casa de la pareja en San Francisco. Las imágenes de una cámara corporal muestran al sospechoso David DePape arrebatándole la herramienta a Paul Pelosi, de 82 años y arrojándole el martillo sobre la cabeza. La cámara no capta el golpe a Pelosi y los agentes -uno de ellos maldiciendo- entran a la casa y se lanzan contra DePape. Se puede ver a Paul Pelosi, aparentemente inconsciente, acostado boca abajo en el piso vistiendo la parte superior de su pijama y ropa interior. Los agentes informaron que Pelosi despertó en un charco de su propia sangre. El video se publicó luego de que una coalición de agencias de noticias, entre ellas The Associated Press, buscó tener acceso a la evidencia que los fiscales presentaron durante una audiencia pública el mes pasado. La fiscalía de distrito en San Francisco se había negado a proporcionar las pruebas a los periodistas. Un juez de la corte estatal falló el miércoles que no había razón para mantener el video en secreto. La evidencia incluye partes de la llamada al número de urgencias 911 hecha por Paul Pelosi el 28 de octubre, así como imágenes de video de las cámaras de vigilancia de la policía del Capitolio, una cámara corporal usada por uno de los dos policías que llegaron a la casa y un video del interrogatorio de DePape con la policía. El video de la policía del Capitolio muestra a DePape caminando hacia una puerta con panel de vidrio, saliendo y luego regresando con una mochila y cargando otras dos bolsas. DePape deja todos los artículos y saca un martillo, se detiene para ponerse los guantes y usa el martillo para romper el vidrio de la puerta para poder pasar por una abertura. DePape se ha declarado inocente en casos estatales y federales en curso. Está detenido en la cárcel sin derecho a fianza. Se enfrenta a cargos que incluyen intento de homicidio, abuso de personas mayores y atacar a un familiar directo de un funcionario federal. El defensor público adjunto de San Francisco, Adam Lipson, quien representa a DePape, dijo en un comunicado publicado el viernes que la publicación del video es un "error terrible". "Publicar este video es irrespetuoso para el señor Pelosi y no tiene ningún objetivo excepto alentar el deseo público del espectáculo y la violencia", agregó Lipson. "El video es provocador y puede alentar teorías infundadas sobre este caso y estamos extremadamente preocupados por la posibilidad de que DePape no reciba un juicio justo". Miembros del Congreso se han enfrentado a un fuerte aumento de amenazas desde la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio federal. Durante el ataque del 6 de enero, agitadores hicieron amenazas a gritos contra la presidenta de la Cámara de Representantes mientras recorrían los pasillos intentando detener la certificación de la victoria de Joe Biden sobre Donald Trump en la elección presidencial. Un hombre fue condenado esta semana con ocho cargos penales después de poner sus pies sobre un escritorio en la oficina de Pelosi y dejarle una nota con un insulto sexista. Paul Pelosi dormía en la casa de la pareja cuando DePape -quien entonces tenía 42 años, aproximadamente la mitad de la edad de Pelosi- presuntamente entró a la casa. Nancy Pelosi estaba en Washington en ese momento y bajo la protección de su equipo de seguridad, que no es extensivo a familiares.

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.