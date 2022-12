España anuncia medidas contra la crisis económica

El presidente de gobierno español Pedro Sánchez en Madrid el 27 de diciembre de 2022. (Foto AP/Paul White) AP

MADRID -- España anunció el martes una serie de medidas que incluyen la eliminación de un impuesto en alimentos como pan y leche, y la prórroga de controles sobre alquileres y desalojos, a fin de aliviar la crisis económica causada por la guerra de Rusia en Ucrania. El presidente de gobierno Pedro Sánchez anunció las medidas en un discurso con motivo del fin de año. El gobierno además reducirá el IVA sobre el aceite de cocina y pasta, de 10% a 5%. Los productos de pescados y carne fueron excluidos de la reducción del IVA. Sánchez señaló que los tres paquetes de asistencia económica aprobados desde el inicio de la guerra de Rusia en Ucrania en febrero le costarán al país unos € 45 mil millones de euros ($48 mil millones de dólares), incluyendo € 10 mil millones para la más reciente ronda de medidas. Dijo que el objetivo es "proteger a la clase media, a los trabajadores y trabajadoras ante el aumento del coste de la vida, de la energía y de los alimentos". Si bien la inflación y los precios de los combustibles se han atenuado en España en meses recientes, muchos españoles siguen sufriendo una crisis que empezó con la pandemia de COVID-19 y se agravó con la guerra en Ucrania. El gobierno mantendrá una reducción al impuesto sobre la electricidad, de 10% a 5%, por otros seis meses y entregará cheques de 200 euros para los que ganen menos de € 27,000 euros al año. Los cheques irán a unas 4.2 millones de viviendas, indicó Sánchez. Además, se extendió la suspensión de alojamientos para gente pobre, medida que sigue vigente desde la pandemia de COVID-19. Sánchez añadió que los que están por renovar sus contratos de arrendamiento en los próximos seis meses podrán pedir otros seis meses sin un aumento de la renta. Además, el gobierno mantendrá los viajes gratuitos en los trenes de cercanías para usuarios frecuentes para todo 2023 y añadió en el paquete a los autobuses urbanos de distancia media. Continuarán además los descuentos de gasolina para los camioneros. Las medidas entrarán en vigencia el 1 de enero.

