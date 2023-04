Diccionario brasileño agrega 'Pelé' como sinónimo de 'mejor'

La definición del diccionario indica: "Alguien que es extraordinario, o quien, por su calidad, valor, o superioridad, no puede ser igualado con algo o a alguien, tal y como fue Pelé; apodo de Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), considerado como el mejor deportista de todos los tiempos; excepcional, incomparable, único. Ejemplos: "Él es el Pelé del baloncesto, ella es la Pelé del tenis, ella es la Pelé del teatro brasileño, él es el Pelé de la medicina".

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.