Pelé vuelve al hospital para regularizar su medicación

ARCHIVO - Pelé festeja la coronación de Brasil en el Mundial de 1970 en el Estadio Azteca de Ciudad de México, tras una victoria sobre Italia. AP

SAO PAULO -- Pelé fue hospitalizado en Sao Paulo, a fin de regularizar la medicación que se le suministra como parte de su lucha contra un tumor en el colon, dijo su hija el miércoles. Kely Nascimento aseguró que "no hay emergencia" alguna en relación con la salud de su padre, de 82 años. Nascimento, quien reside en Estados Unidos, hizo los comentarios mediante una publicación en Instagram. "La prensa se está encendiendo nuevamente y quiero venir acá a apagar todo un poquito", escribió Nascimento. "Mi padre está internado, se le está regularizando el medicamento". Previamente, ESPN Brasil había informado que el futbolista, tres veces campeón del Mundial, fue llevado al Hospital Albert Einstein, debido a una "inflamación general". "¡¡Agradecemos mucho todo el cariño y amor que nos transmiten!!", manifestó Nascimento. Voceros de Pelé y del hospital no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios que hizo The Associated Press. Pelé se sometió a la extirpación de un tumor en septiembre de 2021. El hospital, informó que comenzaría una quimioterapia. El astro del fútbol ha usado desde entonces sus redes sociales para negar que su salud fuera mala. sus comentarios públicos más recientes consistieron en una publicación en Instagram el 23 de octubre, día de su cumpleaños. "Sólo quiero expresar mi gratitud. La vida es muy buena. Cumplir 82 años junto a ustedes, con salud, es el mejor regalo. Agradecido por todo lo que he recibido", manifestó en un video. Pelé ayudó a la coronación de Brasil en los mundiales de 1958, 1962 y 1970. sigue siendo el máximo anotador en la historia de la selección nacional, con 77 tantos en 92 cotejos.

