Pensilvania: Arrestan a sospechoso en conexión con asesinato de 4 estudiantes en Idaho

Un hombre de 28 años fue arrestado el viernes en las montañas Pocono en Pensilvania en conexión con el asesinato de cuatro estudiantes universitarios de Moscow, Idaho, dijeron fuentes policiales a ABC News.

Las fuentes dicen que las autoridades sabían a quién estaban buscando y habían rastreado al hombre hasta Pensilvania. Un equipo SWAT ingresó al lugar donde se hospedaba para detenerlo.

Bryan Kohberger de Albrightsville, Pensilvania, compareció ante un juez en Pensilvania la mañana del viernes.

El juez ordenó la extradición a Idaho, donde enfrentará cargos penales, según muestran los documentos judiciales.

El viernes, la policía de Idaho planeó enviar un equipo de limpieza a la casa donde los estudiantes de la Universidad de Idaho fueron asesinados misteriosamente.

La policía de Moscow dijo que "no hay una cronología para completar" la limpieza "pero la propiedad será devuelta a la administración de propiedades cuando termine".

Las compañeras de cuarto Kaylee Goncalves, Madison Mogen y Xana Kernodle, así como el novio de Kernodle, Ethan Chapin, fueron asesinados a puñaladas en la casa ubicada fuera del campus de la universidad en la madrugada del 13 de noviembre.

Otros dos compañeros de cuarto, que la policía dijo que no son sospechosos, sobrevivieron y probablemente durmieron durante los asesinatos, según las autoridades. Los sobrevivientes estaban en el primer piso mientras que las cuatro víctimas estaban en el segundo y tercer piso.

