Periodistas en Gaza suman la preocupación por la supervivencia a su trabajo

Aún sin periodistas a tiempo completo en Gaza, The New York Times ofreció el miércoles en su web un gráfico que mostraba con detalle los terrenos del hospital, una fotografía aérea del lugar de la explosión en la que aparecían autos calcinados y un video que mostraba las secuelas del incidente, tomado a cierta distancia a través de una cerca. El Times dijo que había verificado de forma independiente la veracidad de la grabación.

"Trabajar en Gaza ahora mismo es extremadamente difícil y eso se debe, en gran parte, a que nuestro personal está cubriendo la noticia y preocupado por su propia seguridad y por la seguridad de sus familias", dijo Julie Pace, editora ejecutiva y vicepresidenta senior de The Associated Press.

Los periodistas extranjeros no han podido entrar al territorio desde que Hamas atacó Israel el 7 de octubre. El único acceso para ellos, el paso israelí de Erez, fue atacado en el asalto y sigue cerrado. Un puñado de medios ha mantenido una presencia regular con oficinas en la Franja, incluyendo The Associated Press, BBC, Reuters, Agence France-Presse y Al-Jazeera, con una red de colaboradores que ayudaban a otros.

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.