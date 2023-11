2 arrestados en operación de 'robo' de cajeros automáticos usaron lectores de tarjetas y cámaras

This article can be read in English

RIVERSIDE, Calif. (KABC) -- La policía de Riverside arrestó a dos sospechosos acusados de "estafar" -- usando lectores de tarjetas magnéticas y cámaras ocultas en varios cajeros automáticos - para robar miles de dólares a víctimas desprevenidas.

Una víctima en Riverside dijo que estos ladrones limpiaron toda su cuenta bancaria, lo que le costó $7,250.

"Lo esperaría si fuera en una gasolinera, pero eres lo suficientemente valiente como para hacerlo en un banco", se preguntó la víctima. "¿Quiénes diablos son estas personas? ¿Y cómo pueden tener acceso a plena luz del día y salirse con la suya?"

La víctima dijo que se enteró de lo ocurrido cuando intentó retirar dinero de su cuenta y descubrió que la habían vaciado.

"Tenía los nervios a punto de estallar, porque pensaba en todas las cosas que no puedo hacer y que tengo que hacer".

"No pude pagar la factura de mi auto, no pude pagar la factura de la luz y me cobraron 30 días (de retraso) en mis tarjetas de crédito".

Sucedió en el cajero automático del Bank of America en la intersección de Magnolia y Tyler en Riverside. La víctima dijo que los sospechosos hicieron siete retiros separados por $1,000 cada uno en días consecutivos, y luego retiraron los últimos $250 el último día.

La víctima dijo que llamó al banco, pero tardaron meses hasta que finalmente le acreditaron el dinero.

"Cuando estaba hablando con el representante del banco, me dijeron que tenían 90 días para dar una respuesta. Y yo pensaba que me iba a quedar sin hogar en 90 días. Había tanta burocracia y idas y venidas. Cada treinta días me enviaban una carta de rechazo".

La víctima denunció el robo a la policía de Riverside y los detectives pudieron obtener un video de vigilancia del cajero automático de Bank of America en Magnolia y Tyler que muestra al sospechoso no solo instalando el dispositivo de skimming sino también retirando su dinero.

A los detectives les llevó varios meses, pero dijeron que mientras vigilaban el banco el miércoles 15 de noviembre, capturaron a dos sospechosos que coincidían con las descripciones de los ladrones captados por la cámara.

La policía dijo que en el interior del vehículo de los sospechosos encontraron numerosas tarjetas de acceso que utilizarían para instalar datos clonados de una tarjeta robada, así como dispositivos USB y dispositivos de copia utilizados para capturar los datos de las tarjetas de las víctimas, y un dispositivo con una cámara estenopeica utilizada para observar cómo las víctimas desprevenidas introducían sus códigos PIN.

Nicolae Adrian Masu, de 29 años, y George Daniel Mirica, de 26, ambos de Santa Ana, fueron arrestados por robo de identidad, transferencia de información de identificación robada y conspiración para defraudar.

Dado que el caso involucra a dos víctimas, si es declarado culpable de robo de identidad, cada sospechoso enfrenta una posible sentencia de 3 años y 8 meses tras las rejas.

Los detectives creen que estos sospechosos han estado ejecutando esta operación de rastreo en todo el sur de California.

"Están en Riverside; están en Eastvale; están en Ventura; están en Los Ángeles; están en Santa Ana; están en todas partes", dijo el oficial Javier Cabrera. "Y esto es lo que hacen. Me despierto cada mañana y esto es lo que hago para ganarme la vida; eso es lo que ellos hacen. Se despiertan y destruyen la vida de las personas".

La policía dijo que ambos sospechosos pagaron la fianza menos de 14 horas después de su arresto.

Los detectives recuerdan a las personas que si su banco les ofrece la posibilidad de utilizar la función "tap" para acceder a su cuenta en el cajero automático, probablemente sea una mejor manera de completar una transacción, ya que no tendrán que deslizar su tarjeta en un lector de banda magnética que podría verse comprometido por dispositivos de copia.

Además, recomiendan a las personas a proteger sus códigos PIN cubriendo el teclado numérico por ambos lados, ya que los sospechosos suelen utilizar pequeñas cámaras estenopeicas colocadas secretamente a los lados de los cajeros automáticos para grabar a una persona que ingresa su PIN.