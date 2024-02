Lo que hay que saber sobre la posibilidad de que más efectivos de la Guardia Nacional vayan a Texas

By ACACIA CORONADO Saturday, February 3, 2024







Un soldado de la Guardia Nacional de Texas amarra hileras de alambre de púas que será instalado cerca de la valla fronteriza.

AUSTIN, Texas, EE.UU. -- Mientras los republicanos elogian la creciente disputa entre el gobernador de Texas, Gregg Abbott, y el gobierno de Estados Unidos en torno al control de la inmigración, algunos gobernadores están sopesando desplegar efectivos de la Guardia Nacional en la frontera sur del país...otra vez. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se encontraba el jueves entre los primeros en prometer el despliegue de más personal a Texas, y anunció que enviaría a cientos de miembros adicionales de la guardia mientras se agudizan las tensiones entre las autoridades estatales y el gobierno federal sobre quién tiene el poder de aplicar las políticas migratorias, dónde y cómo. Los republicanos dicen que se necesitan medidas más duras en la frontera en respuesta a los niveles récord de cruces ilegales, pero el despliegue de miembros de la guardia allí no es algo nuevo. DeSantis es uno de más de una decena de gobernadores republicanos que han enviado unidades de la Guardia Nacional a la frontera sur desde 2021. Su despliegue más reciente llega en un momento en que Texas sigue negando a los agentes de la Patrulla Fronteriza la entrada a un popular cruce de migrantes en la ciudad fronteriza de Eagle Pass. Esto es lo que hay que saber sobre la Guardia Nacional en la frontera de Estados Unidos con México: ¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN LA FRONTERA DE TEXAS? En el centro del enfrentamiento entre los funcionarios texanos y el gobierno federal está el Parque Shelby de Eagle Pass, que se ha convertido en uno de los sitios más concurridos por las personas que intentan cruzar hacia Estados Unidos de manera ilegal desde México. Hace unas semanas, elementos de la Guardia Nacional de Texas tomaron control del parque y empezaron a negar la entrada a las autoridades federales de inmigración, pese a las peticiones de los funcionarios del gobierno estadounidense. La aplicación de las leyes de inmigración suele ser responsabilidad del gobierno federal. Abbott ha dicho que seguirá implementando nuevas medidas migratorias, llamándolo un "derecho constitucional de defensa propia". En enero, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los agentes federales tenían permitido retirar el alambre de púas colocado por los agentes de Texas a lo largo de la frontera con México, incluido en el Parque Shelby. Desde entonces, Texas ha instalado más alambre de púas en Eagle Pass, cosa que no está prohibida bajo la orden de la Corte Suprema. El gobierno del presidente Joe Biden ha alegado que el alambre les dificulta a los agentes federales el cumplir con su labor, y hace que sea peligroso. Otras medidas adoptadas por Abbott como parte de su iniciativa de seguridad fronteriza incluyen una barrera flotante de boyas que colocó sobre el río Bravo (o Grande) cerca de Eagle Pass, algo que también fue impugnado por los funcionarios federales. ¿QUÉ ESTADOS ESTÁN ENVIANDO EFECTIVOS DE LA GUARDIA NACIONAL? Florida ya ha desplegado más de 1,000 miembros de la Guardia Nacional, policías y otros agentes a la frontera de Texas desde mayo del año pasado, de acuerdo con la División de Manejo de Emergencias de Florida. Por lo menos una decena de gobernadores han enviado despliegues que van desde unas pocas decenas de miembros de la Guardia Nacional hasta más de 100, entre ellos los de Arkansas, Oklahoma, Nebraska, Virginia y Virginia Occidental. La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, fue la primera en enviar 50 miembros de la guardia a Texas en 2021, que fueron pagados por un donante republicano privado que ofreció 1 millón de dólares para que se pudiera llevar a cabo la misión. Dos años después, desplegó al menos a 50 más. Algunos gobernadores también han ido más allá de la Guardia Nacional, incluido el gobernador de Idaho, Brad Little, que la semana pasada dijo que enviará más miembros de la policía estatal a Texas. ¿QUÉ HACEN EN LA FRONTERA? Los despliegues más recientes de elementos de la Guardia Nacional han sido en apoyo a la misión fronteriza de Abbott, conocida como Operación Estrella Solitaria, que empezó poco después de que Biden asumiera la presidencia. Muchos de los elementos han sido utilizados para labores de vigilancia, como la detección de cruces ilegales. Después de su avistamiento, los migrantes son entregados a las autoridades federales de inmigración, aunque Abbott también ha facultado a los miembros de la Guardia Nacional de Texas para que arresten a migrantes bajo cargos de invasión de propiedad en algunas zonas. Los efectivos de la guardia también han instalado vallas y alambre de púas. Luego de que la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, envió más de 100 miembros de la Guardia Nacional y más de 30 agentes de la policía estatal a Texas el año pasado, atribuyó a los elementos haber participado directamente en decenas de casos de tráfico de seres humanos y arrestos. Pero los registros de Dakota del Sur muestran que algunos días los soldados tuvieron pocas cosas que hacer. Durante un despliegue apresurado de miembros de la Guardia Nacional de Texas al inicio de la misión, algunos también se quejaron de estar desmoralizados y de realizar patrullajes sin incidentes. Los arrestos por cargos de invasión de propiedad han sido una parte clave de la misión fronteriza de casi 10,000 millones de dólares de Abbott, pero pronto podrían desaparecer gradualmente en virtud de una nueva ley estatal, que entra en vigor en marzo y permite a la policía de cualquier parte de Texas detener a los migrantes sospechosos de haber ingresado a Estados Unidos de manera ilegal. ¿DE QUÉ OTRA FORMA SE ESTÁ EMPLEANDO A LA GUARDIA NACIONAL? No todos los miembros de la Guardia Nacional están ayudando a Texas. En Massachusetts, la gobernadora demócrata, Maura Healey, activó a cientos de miembros de la guardia en agosto del año pasado para que ayudaran a manejar la afluencia de migrantes. Los elementos ayudaron a coordinar los alimentos, el transporte y la atención médica, entre otras necesidades básicas, en los albergues y hoteles. Efectivos de la Guardia Nacional de otras partes del país también están en Texas, ayudando con las operaciones de seguridad fronteriza bajo el mando de las autoridades federales, incluidos algunos procedentes de estados que no han desplegado elementos para ayudar con la Operación Estrella Solitaria.

