127 grados: Se bate récord de calor en Death Valley, se prevé una temperatura máxima de 130 grados

Se esperan temperaturas abrasadoras en todo el sur de California este fin de semana, con algunas partes alcanzando cifras de hasta más de 100 grados.

DEATH VALLEY, Calif. -- El viernes se batió un nuevo récord de calor en Death Valley, uno de los lugares más calurosos de la Tierra. La máxima anterior se batió por 5 grados Fahrenheit, con el mercurio subiendo a 127 F. La antigua marca de 122 F fue empatada por última vez en 2013. Se prevén más temperaturas máximas extremas, incluyendo 129 F para el domingo en Furnace Creek, en el Parque Nacional del Death Valley, y luego alrededor de 130 hasta el miércoles. La temperatura más alta jamás registrada oficialmente en la Tierra fue de 134 grados en el Valle de la Muerte en julio de 1913, aunque algunos expertos discuten esa medida y dicen que el verdadero récord fue de 130 F registrado allí en julio de 2021. También se registró una temperatura máxima récord para la fecha de 118 F en Phoenix, donde se pronosticaron máximas de 115 F o más calientes hasta el miércoles. En Needles, donde el Servicio Meteorológico Nacional tiene registros que datan de 1888, la máxima de 122 F superó la antigua marca de 121 F establecida en 2007. En Palm Springs fue de 124 F. Se espera que se batan más récords Alrededor de 130 millones de personas estaban en peligro el sábado y la próxima semana de una ola de calor de larga duración que ya ha batido récords con temperaturas peligrosamente altas - y se espera que romper más de la costa este a la costa oeste, los meteorólogos dijeron. El calor agobiante y la humedad podrían unirse para elevar las temperaturas por encima de 100 grados Fahrenheit en partes del noroeste del Pacífico, el Atlántico medio y el noreste, dijo Jacob Asherman, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. En Oregón, podrían batirse récords en ciudades como Eugene, Portland y Salem, dijo Asherman. Docenas de otros récords en todo EE.UU. podrían caer, dijo Asherman, haciendo que millones de personas busquen alivio del manto de calor en centros de refrigeración desde Bullhead City, Arizona, hasta Norfolk, Virginia. "Ciertamente, se trata de un fenómeno bastante anómalo, que parece que continuará al menos hasta mediados de semana", dijo Asherman.

