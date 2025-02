13 Estados demandan a DOGE por acceder a sistemas de pago gubernamentales con datos personales

ARCHIVO- Elon Musk speaks at an indoor Presidential Inauguration parade event in Washington, Jan. 20, 2025 AP Photo/Matt Rourke, Archivo

Los fiscales generales demócratas de varios estados prometieron el jueves presentar una demanda para impedir que el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk acceda a los sistemas de pago federales que contienen información personal sensible de los estadounidenses. Trece fiscales generales, incluida Letitia James, de Nueva York, dijeron en un comunicado que estaban tomando medidas "en defensa de nuestra Constitución, nuestro derecho a la privacidad y la financiación esencial con la que cuentan las personas y las comunidades de todo el país". "Como el hombre más rico del mundo, Elon Musk no está acostumbrado a que le digan 'no', pero en nuestro país, nadie está por encima de la ley", dice el comunicado. "El presidente no tiene el poder de regalar nuestra información privada a quien quiera, y no puede recortar pagos federales aprobados por el Congreso". La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios el jueves por la tarde. Funcionarios del gobierno y sindicatos han sido algunos de los que han expresado su preocupación por la participación de DOGE en el sistema de pagos para el gobierno federal, diciendo que podría dar lugar a riesgos de seguridad o la pérdida de pagos para programas como el Seguro Social y Medicare. También el jueves, un juez federal ordenó que dos aliados de Musk tengan acceso de "sólo lectura" a los sistemas de pago del Departamento del Tesoro, pero nadie más tendrá acceso por ahora, incluido el propio Musk. El fallo se produjo en una demanda presentada por los sindicatos de trabajadores federales tratando de detener DOGE de seguir adelante con lo que ellos llaman una invasión masiva de la privacidad. No está claro cuándo presentarán su demanda los fiscales generales demócratas. Junto a James en la declaración estaban los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Rhode Island y Vermont. El presidente Donald Trump recurrió a Musk, el hombre más rico del mundo, para reducir el tamaño del Gobierno estadounidense. Los demócratas han criticado las maniobras del multimillonario tecnológico, que incluyen la incautación hostil de datos de los contribuyentes y el aparente cierre de la principal agencia de ayuda humanitaria internacional del gobierno. Recientemente, DOGE obtuvo acceso a datos sensibles sobre pagos dentro del Departamento del Tesoro después de que el vicesecretario en funciones del Tesoro, David Lebryk, dimitiera bajo presión. "Este nivel de acceso de personas no autorizadas es ilegal, sin precedentes e inaceptable", dijeron los fiscales generales. "DOGE no tiene autoridad para acceder a esta información, que buscaban explícitamente para bloquear pagos críticos de los que dependen millones de estadounidenses, pagos que apoyan la atención médica, el cuidado de niños y otros programas esenciales". Miembros demócratas del Congreso han expresado preocupaciones similares de que Musk, un ciudadano no electo, ejerce demasiado poder dentro del gobierno de EE. UU. y afirma descaradamente en su plataforma de medios sociales X que DOGE cerrará los pagos a las organizaciones. Musk se ha burlado de las críticas al DOGE en X al tiempo que afirma que está ahorrando millones de dólares a los contribuyentes. Funcionarios de DOGE trataron de acceder al sistema de pagos del Tesoro para impedir que el dinero entrara en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, según dos personas familiarizadas con el asunto. Ese esfuerzo socava las garantías que el departamento ha dado de que sólo buscaba revisar la integridad de los pagos y tenía "acceso de sólo lectura" al sistema como parte de un proceso de auditoría. Las dos personas familiarizadas con el asunto hablaron el jueves con The Associated Press bajo condición de anonimato por temor a represalias.



