2 muertos y varios heridos en un ataque israelí a la única iglesia católica de Gaza

By WAFAA SHURAFA y MELANIE LIDMAN Thursday, July 17, 2025











ARCHIVO - Gabriel Romanelli, párroco de la Franja de Gaza, reza durante la misa del gallo en la iglesia católica de la Santa Familia en Ciudad de Gaza, el 24 de diciembre de 2021. AP Foto/Adel Hana

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza -- Un proyectil israelí impactó en el recinto de la única iglesia católica de Gaza el miércoles, donde mató a dos personas e hirió a varias más, según testigos y representantes de la iglesia. Entre los heridos se encontraba el párroco, quien se convirtió en un amigo cercano del papa Francisco en los últimos meses de vida del difunto pontífice. El bombardeo de la iglesia de la Sagrada Familia en Gaza también dañó el recinto, donde cientos de palestinos se han estado refugiando de la guerra. El papa León XIV renovó el jueves su llamada a un cese al fuego inmediato en Gaza en respuesta al ataque. En un telegrama de condolencias para las víctimas enviado por el número 2 del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, León expresó "su profunda esperanza de diálogo, reconciliación y paz duradera en la región". El papa estaba "profundamente entristecido al enterarse de la pérdida de vidas y lesiones causadas por el ataque militar" y expresó su cercanía al párroco, el reverendo Gabriele Romanelli, y a toda la parroquia. El párroco Romanelli era muy cercano al fallecido papa Francisco y ambos hablaban con frecuencia durante la guerra en Gaza. Cientos de personas se cobijaban en la iglesia El recinto de la iglesia albergaba tanto a cristianos como a musulmanes, incluidos varios niños con discapacidades, según Fadel Naem, director interino del Hospital Al-Ahli, que recibió a los fallecidos y heridos. La organización benéfica católica Caritas Jerusalén informó que el conserje de 60 años de la parroquia y una mujer de 84 años que recibía apoyo psicosocial dentro de una carpa de Caritas en el recinto de la iglesia murieron en el ataque. El párroco Romanelli sufrió heridas leves. El ejército israelí dijo que está al tanto del daño causado en la iglesia y está investigando. El ejército israelí dijo que "hace todo lo posible para mitigar el daño a civiles y estructuras civiles, incluidos los sitios religiosos, y lamenta cualquier daño causado a ellos". Israel acusa a los milicianos de Hamás de operar desde áreas civiles. En un movimiento poco común, el Ministerio israelí de Exteriores publicó una disculpa en las redes sociales. "Israel expresa su profundo pesar por el daño a la iglesia de la Sagrada Familia en la ciudad de Gaza y por cualquier víctima civil", dijo el ministerio. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, culpó a Israel por el ataque a la iglesia. "Los ataques a la población civil que Israel ha estado demostrando durante meses son inaceptables. Ninguna acción militar puede justificar tal actitud", dijo. El lugar está muy cerca del Hospital Al-Ahli, dijo Naem, señalando que la zona en torno a la iglesia y el hospital ha sido atacada repetidamente durante más de una semana. El Patriarcado Greco-Ortodoxo de Jerusalén, que también tiene una iglesia en Gaza que anteriormente sufrió daños por ataques israelíes, dijo que la Iglesia de la Sagrada Familia albergaba a 600 personas desplazadas, incluidos muchos niños, y 54 personas con discapacidades. El edificio sufrió daños significativos, añadió. Atacar un sitio sagrado "es una afrenta flagrante a la dignidad humana y una grave violación de la santidad de la vida y la inviolabilidad de los sitios religiosos, que están destinados a servir como refugios seguros durante tiempos de guerra", dijo la Iglesia en un comunicado. Por otro lado, otra persona murió y 17 resultaron heridas el jueves en un ataque contra dos escuelas que albergaban a personas desplazadas en el campo de refugiados de Al-Bureij en el centro de Gaza, según el Hospital Al-Awda. El ejército israelí no hizo comentarios inmediatos sobre el ataque. El papa Francisco hablaba casi a diario con la iglesia de Gaza En los últimos 18 meses de su vida, Francisco solía llamar a la única iglesia católica en la Franja de Gaza para saber cómo afrontaban las personas refugiadas en su interior una guerra devastadora. El año pasado, dijo a "60 Minutos" de CBS que cada día a las 7 de la tarde llamaba a un sacerdote en la iglesia de la Sagrada Familia para escuchar cómo estaban las casi 600 personas refugiadas en el recinto. Solo 1,000 cristianos viven en Gaza, un territorio abrumadoramente musulmán, según el informe de libertad religiosa internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos para 2024. El reporte dice que la mayoría de los cristianos palestinos son greco-ortodoxos, pero también incluyen a otros cristianos, incluidos los católicos romanos. Las conversaciones de cese al fuego continúan Los ataques se produjeron mientras Israel y Hamás continúan las conversaciones para un alto el fuego en Gaza, aunque se ha avanzado poco. Según un funcionario israelí familiarizado con los detalles, Israel está mostrando "flexibilidad" en algunos de los temas que han desafiado a los negociadores, incluida la presencia israelí en algunos de los corredores de seguridad que el ejército ha trazado en la Franja de Gaza. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque estaba comentando negociaciones en curso, dijo que Israel ha mostrado cierta disposición a comprometerse en el Corredor de Morag, que atraviesa el sur de Gaza. Sin embargo, otros temas permanecen, incluida la lista de prisioneros a liberar y los compromisos para poner fin a la guerra. El funcionario dice que hay indicios de optimismo, pero no habrá un acuerdo de inmediato. La guerra comenzó con el ataque transfronterizo de Hamás el 7 de octubre de 2023, en el que los milicianos mataron a unas 1,200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251 personas, la mayoría de las cuales han sido liberadas en acuerdos de alto el fuego u otros tratos. Cincuenta rehenes siguen retenidos, de los que menos de la mitad se cree que están vivos. La ofensiva de represalia de Israel ha matado a más de 58,000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que ha dicho que mujeres y niños suponen más de la mitad de los muertos. No distingue entre civiles y militantes en su conteo. El ministerio forma parte del gobierno dirigido por Hamás, pero está liderado por profesionales médicos. Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales consideran sus cifras como el conteo más fiable de las bajas de guerra. ___ Lidman informó desde Tel Aviv, Israel. Colleen Barry en Milán, Josef Federman en Jerusalén y Sally Abou AlJoud en Beirut contribuyeron.

