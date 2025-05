217 días y contando: Las normas de Trump retrasan la liberación de niños migrantes con sus familias

By CEDAR ATTANASIO y AMANDA SEITZ Wednesday, May 28, 2025 11:56PM











Un niñito de Centroamérica corre por un pasillo en un centro de detención de migrantes en San Diego, California, el 11 de diciembre de 2018. (AP Foto/Gregory Bull, Archivo) kabc

WASHINGTON -- Vestida con un suéter rosa, la joven de 17 años apoyó su cabeza en las manos, sopesando sus sombrías opciones desde la habitación vacía de un refugio en Poughkeepsie, Nueva York. Durante una videollamada a una sala de inmigración en Manhattan, ella escuchaba mientras un abogado explicaba a un juez cómo las nuevas regulaciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump -para pruebas de ADN, verificación de ingresos y más- han obstaculizado los esfuerzos para reunirse con sus padres en Estados Unidos durante más de 70 días. A medida que los esfuerzos agresivos del gobierno para reducir la migración han tomado forma, incluyendo deportaciones sin precedentes de hombres a prisiones en otros países, los niños migrantes están siendo separados por largos períodos de los familiares con los que esperaban vivir al llegar a Estados Unidos. Bajo las reglas de Trump, los niños migrantes han permanecido en refugios un promedio de 217 días antes de ser entregados a familiares, según datos de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Durante la administración del expresidente Joe Biden, los niños migrantes pasaron un promedio de 35 días en refugios antes de ser entregados con sus familiares. "Colectivamente, estos cambios de política han resultado en que niños de todo el país sean separados de sus familias amorosas, mientras el gobierno niega su liberación, prolongando innecesariamente su detención", argumentaron los abogados del Centro Nacional de Derecho Juvenil en documentos judiciales presentados el 8 de mayo. Sin embargo, la administración Trump ha argumentado que las nuevas reglas asegurarán que los niños sean colocados en hogares seguros y evitarán que los traficantes los traigan ilegalmente al país. Robert F. Kennedy Jr., el secretario de Salud, dijo a los legisladores en el Congreso este mes: "Nadie obtiene un niño sin demostrar que son un miembro de la familia". La situación familiar de la joven de 17 años, y su hermano de 14 años que vino con ella desde República Dominicana, es complicada. Sus padres, que vivían separados, ya estaban en Estados Unidos. Sus hijos intentaban reunirse con ellos para dejar atrás una situación de vida problemática con una madrastra en su país de origen. Después de 70 días en detención, la adolescente parecía preguntarse si alguna vez volvería con su madre o padre en Estados Unidos. Si aceptaba irse de Estados Unidos, preguntó al juez, ¿qué tan rápido sería enviada de regreso a su país de origen? "Pronto", dijo el juez, antes de agregar: "No se siente bien estar en ese refugio todo el tiempo". Los hermanos, a quienes The Associated Press acordó no identificar a petición de su madre y porque son menores de edad, no están solos. Miles de niños han hecho el viaje desde Guatemala, Haití, México y otros países, a menudo solos con la promesa de establecerse con un familiar ya radicado en Estados Unidos. Han enfrentado esperas más largas bajo custodia federal mientras los funcionarios realizan pruebas de ADN, verifican los ingresos de los familiares e inspeccionan los hogares antes de liberar a los menores. Las nuevas reglas también requieren que los adultos que patrocinan a los niños proporcionen una identificación emitida por Estados Unidos. El gobierno federal solo entregó a 45 niños con tutores el mes pasado, incluso cuando más de 2.200 menores permanecían bajo su custodia. Durante la administración Biden, las autoridades intentaron liberar a los niños con tutores adultos elegibles dentro de 30 días, reuniendo rápidamente a muchas familias. Pero el enfoque también produjo errores, porque algunos niños fueron dejados con adultos que los obligaron a trabajar ilegalmente, o con personas que proporcionaron identificaciones y direcciones claramente falsas. La administración republicana de Trump ha dicho que sus requisitos evitarán que los niños sean colocados en hogares donde puedan estar en riesgo de abuso o ser explotados para trabajo infantil. Los funcionarios están revisando 65.000 "notificaciones de preocupaciones" que fueron presentadas al gobierno federal e involucra a miles de niños que fueron colocados con patrocinadores adultos desde 2023. Por ejemplo, el Departamento de Justicia acusó a un hombre de hacer que una niña de 14 años viajara de Guatemala a Estados Unidos, y luego afirmó falsamente que era su hermana para obtener la custodia como su patrocinador. Grupos defensores de migrantes han demandado a la administración Trump buscando bloquear los requisitos más rigurosos en nombre de los padres y hermanos adultos que están esperando para llevar a los niños migrantes a sus hogares. "Tenemos muchos niños atrapados... simplemente porque están esperando las pruebas de ADN", dijo la abogada de inmigración Tatine Darker, de Church World Service, al juez de Manhattan mientras se sentaba junto a la niña dominicana. Otros cinco niños comparecieron en la corte ese día desde refugios en Nueva York y Nueva Inglaterra, y todos dijeron que se retrasó su entrega con familiares. La última directriz de la administración Trump sobre pruebas de ADN dice que el proceso generalmente toma al menos dos semanas, tomando en cuenta la revisión del caso y el envío de resultados. Pero algunos familiares han esperado un mes o más solo para obtener una prueba, dijo Molly Chew, asistente legal en Vecina. La organización está terminando su trabajo apoyando a los tutores en la reunificación debido a recortes de fondos federales y otros desafíos legales y políticos a los programas de inmigración juvenil. DNA Diagnostics Centers, que está realizando las pruebas para el gobierno federal, no respondió a una solicitud de comentarios. Los demandantes en la demanda colectiva presentada por el Centro Nacional de Derecho Juvenil también han catalogado largos tiempos de espera y resultados lentos en las pruebas de ADN. Una madre en Florida dijo que esperó al menos un mes para obtener una cita para la prueba de ADN, según el testimonio presentado ante el tribunal. Otra madre esperó tres semanas por los resultados. Pero para cuando llegaron en abril, la administración Trump introdujo una nueva regla que le requería proporcionar talones de pago que no tiene. Presentó estados de cuenta bancarios en su lugar. Sus hijos fueron liberados diez semanas después de que presentó su solicitud, según documentos presentados el martes ante la corte. Muchos padres que viven en Estados Unidos sin autorización de trabajo no tienen documentos de ingresos o documentos de identificación oficiales, como visas o licencias de conducir. Los hermanos detenidos en el refugio de Poughkeepsie están en ese dilema, dijo Darker, la abogada de inmigración de Nueva York. Cruzaron la frontera México-Estados Unidos en marzo con su hermana de 25 años y los hijos de ella, quienes fueron deportados rápidamente. Su madre dijo que se mudó a Nueva Jersey hace unos años para ganar dinero y mantenerlos. No pudo cumplir con los nuevos requisitos de reporte de ingresos. Su padre, también de la República Dominicana, vive en Boston y acordó recibirlos. Pero el proceso de pruebas de ADN ha tomado semanas. La AP no pudo comunicarse con él para obtener comentarios. Ella dijo que sus hijos están desanimados y ahora simplemente quieren regresar a República Dominicana "Mis hijos se van a devolver porque ya no aguantan más", señaló la madre, agregando que sus hijos cumplirán este domingo tres meses en el refugio. ____ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

