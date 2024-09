Shohei Ohtani, primer jugador 50/50 en la historia de las Grandes Ligas

Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles reacciona tras batear su 50mo jonrón en la séptima entrada del encuentro ente los Marlins de Miami. (AP Foto/Marta Lavandier) kabc

LOS ÁNGELES -- Shohei Ohtani sigue demostrando que tiene talento para el drama en su histórica primera temporada con los Dodgers de Los Ángeles. La superestrella japonesa se convirtió el jueves en el primer pelotero en la historia de la liga con 50 jonrones y 50 bases robadas como parte de una serie de hitos. Ohtani tuvo su primer encuentro de tres jonrones -en la sexta entrada- de su primer encuentro de seis hits en los que además pegó un récord de carrera y franquicia de 10 remolcadas el jueves ante Miami. Nadie más en la historia de la MLB lo había logrado. Terminó el día con 51 cuadrangulares y 51 bases robadas. "Ir por el jonrón no es la forma ideal que yo pego jonrones, entonces intento enfocarme en calidad al bate", dijo Ohtani a través de un intérprete. En el mismo juego se robó dos bases y quedó cerca del ciclo, pero lo echaron en tercera al intentar extender su segundo doble en un triple. Ohtani intentará seguir superándose a sí mismo el viernes ante los Rockies de Colorado en el Estadio de los Dodgers. Su mejor marca había sido de 46 cuadrangulares y 26 bases robadas en el 2021, cuando ganó el primero de sus dos títulos al Jugador Más Valioso de la Liga Americana con los Angelinos. Nuevamente es favorito para ganar el MVP, pero ahora en la Nacional. Parece que no hay límites para Ohtani. Fue el pelotero que más rápido llegó a la marca de 40-40 con un grand slam en la novena entrada ante Tampa Bay el 23 de agosto en su 126mo encuentro de la temporada. Ahora le quedan nueve encuentros para ver qué más puede hacer en la temporada regular. Los Dodgers confirmaron su lugar en la postemporada por 12ma temporada consecutiva con la victoria 20-4 ante Marlins. No es nada nuevo para el equipo, pero lo es para Ohtani. El japonés ha disputado 865 encuentros sin llegar a los playoffs, más que cualquier jugador en activo. Ohtani dejó en claro cuando firmó su acuerdo de 10 años y 700 millones de dólares con los Dodgers en diciembre que su meta era ganar un campeonato. "La meta número 1 es avanzar a la postemporada y ganar la Serie Mundial", dijo el mes pasado. Los Dodgers, líderes del Oeste de la Liga Nacional, están intentando ganar su 11mo título divisional en 12 campañas. Las grandes hazañas de Ohtani ocurren en una temporada en la que fue traicionado por un amigo y en donde no está lanzando mientras rehabilita su codo tras someterse a una operación. Sin lanzar, Ohtani mantiene sus brazos y piernas más frescas y veloces, además de que le permite enfocarse en mejorar otras partes de su juego. Ha perfeccionado el arte de correr y robarse bases, aprendiendo a saltar mejor sobre pitchers rivales estudiando sus tendencias en video. Los aficionados de los Dodgers al parecer están siendo testigos de una parte única del juego de Ohtani. Una vez que vuelva a lanzar cada cinco días el próximo año, sus piernas seguramente no le permitirán robarse tantas bases.



