7 expatriados nicaragüenses salen de Guatemala y buscan asilo en Costa Rica

Monday, October 7, 2024 11:36PM











ARCHIVO - Varios nicaragüenses en un autobús tras ser liberados de una prisión en Nicaragua y al aterrizar en el aeropuerto de Ciudad de Guatemala, el 5 de septiembre de 2024. AP Foto/Moisés Castillo, Archivo

CIUDAD DE GUATEMALA -- Siete nicaragüenses de los 135 que fueron liberados tras una negociación entre los gobiernos de Nicaragua y Estados Unidos y que Guatemala recibió, salieron del país con rumbo a Costa Rica, informó la presidencia guatemalteca. Seis hombres y una mujer nicaragüenses partieron la mañana del lunes en un vuelo de la línea aérea colombiana Avianca que partió del Aeropuerto Internacional La Aurora hacia San José, sin acceso a la prensa, luego de solicitar asilo en Costa Rica. De los 135 exiliados, incluidos estudiantes, activistas y religiosos, entre otros, cuatro solicitaron refugio en Guatemala y la gran mayoría -unos 120- está buscando refugio en Estados Unidos, indicó la Dirección de Migración guatemalteca. Los nicaragüenses habían llegado a Guatemala en septiembre. Estados Unidos proporcionó entonces el transporte mientras que Guatemala se encargó de que recibieran alimento, alojamiento y asistencia médica, incluido apoyo psicológico. La liberación, indicó en su momento la Casa Blanca, se dio gracias a negociaciones entre los tres países. El subsecretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein, explicó que el gobierno nicaragüense no recibió nada a cambio de la liberación de los prisioneros y que la negociación no marcó un cambio en la política estadounidense hacia el gobierno de Daniel Ortega.

