Un acantilado que parece un cachorro descansando junto al río Yangtsé maravilla a la gente en China

En esta imagen, tomada el 20 de enero de 2025 y proporcionada por Guo Qingshan, vista de la "montaña cachorro", que se hizo viral en China, en la ciudad de Yichang, en China. Guo Qingshan vía AP

Cuando el diseñador Guo Qingshan, residente en Shanghái, publicó una foto de sus vacaciones en el Día de San Valentín y la tituló "Montaña Cachorro", se convirtió en una sensación en China e incluso creó un destino turístico. Guo había salido de excursión mientras visitaba su ciudad natal, Yichang, en la provincia de Hubei, en el centro del país, a finales de enero. Al revisar las fotos, vio algo que no había notado antes: una montaña con forma de cabeza de perro que descansa en el suelo junto al río Yangtsé, con el hocico asomado al borde del agua. "Era tan mágico y lindo. Me emocioné y me alegré cuando lo descubrí", dijo Guo. "Por la postura del cachorro es como si estuviera bebiendo agua, o mirando a algún pez. También parece que está protegiendo en silencio el río Yangtsé", agregó. La publicación de Guo en la red social china Xiaohongshu, o RedNote, recibió 120,000 "me gusta" en diez días. En la plataforma Weibo, el hashtag #xiaogoushan -"Montaña Cachorro" en chino- atrajo millones de vistas. Los dueños de perros comenzaron a publicar fotos de sus mascotas para ver cuál se parecía más. Muchos viajaron directamente al lugar en Yichang para ver la montaña por sí mismos y algunas llevaron incluso a sus perros para tomar fotos. "¡Montaña Cachorro, aquí estoy!", escribió un usuario en RedNote junto a sus las fotos de la montaña. "Acaricia la cabeza del perrito y todo estará bien". Otro usuario comentó: "Todos necesitamos ojos para ver la belleza en este mundo". Yang Yang, quien vive a aproximadamente una hora y media del lugar, condujo hasta allí con sus amigos y con su poodle gris de dos años, Yang Keyi. "Me alegré mucho al ver la montaña", afirmó. "Siempre viajo con mi perro si es posible, así que la Montaña Cachorro y mi propio perro se complementan". La montaña está en el condado de Zigui en Yichang, donde se puede ver desde un mirador. El río Yangtsé, el más largo de China y el tercero más largo del mundo, fluye a través de esta zona montañosa. Después de que la foto de Guo se volviera viral, mucha gente compartió fotos de las vistas que habían tomado antes desde el mismo mirador, muchos reconociendo que no se habían dado cuenta de que parecía un perro. Algunos hablaron de cómo ha cambiado la apariencia del perro con el paso de los años. Shi Tong, que vive en Yichang, dijo que sabía que había visto la montaña antes y publicó una foto que tomó del lugar en 2021. "Después de ver la foto de la Montaña Cachorro en internet, traté de averiguar dónde está. Y luego me di cuenta de que yo había estado en este lugar antes", dijo. "¡Yo también pensé que se parecía a un perro en ese momento!". ___

