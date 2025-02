Accionistas de Apple rechazan propuesta para eliminar programas de diversidad

By MICHAEL LIEDTKE Tuesday, February 25, 2025 7:58PM











Un logotipo de Apple adorna la fachada de la tienda de Apple del centro de Brooklyn el 14 de marzo de 2020, en Nueva York. (AP Foto/Kathy Willens, archivo) kabc

Los accionistas de Apple rechazaron un intento de presionar a la empresa líder en tecnología para que elimine programas corporativos diseñados para diversificar su fuerza laboral. La propuesta redactada por el Centro Nacional para la Investigación de Políticas Públicas (NCPPR) -un grupo de expertos conservador- instó a Apple a seguir el ejemplo de varias empresas de alto perfil que se han retirado de las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión que actualmente están en la mira del presidente Donald Trump. Después de una breve presentación sobre la propuesta, Apple anunció que los accionistas la habían rechazado sin revelar el recuento de votos. Los resultados preliminares se detallarán en un documento regulatorio más tarde el martes. El mes pasado, el mismo grupo presentó una propuesta similar durante la reunión anual de Costco, pero fue abrumadoramente rechazada. Se espera un resultado similar durante la reunión anual de Apple a pesar de las objeciones de los críticos. Al igual que Costco, Apple ha defendido los esfuerzos de diversidad e inclusión que, según su gerencia, tienen coherencia comercial. La propuesta del Centro Nacional ha atacado los compromisos de diversidad de Apple y afirma que los programas exponen a la empresa de Cupertino, California, a una avalancha de posibles demandas por supuesta discriminación. El grupo estimó que alrededor de 50,000 empleados de Apple podrían presentar casos contra la empresa sin detallar cómo llegó a esa cifra. "Es evidente que la diversidad, equidad e inclusión (DEI) plantea riesgos legales, de reputación y financieros para las empresas, y por lo tanto riesgos financieros para sus accionistas, y por lo tanto más riesgos para las empresas por no cumplir con sus deberes fiduciarios", dice el NCPPR en su propuesta. El espectro de posibles problemas legales se amplificó la semana pasada cuando el fiscal general estatal de Florida, James Uthmeier, presentó una demanda federal contra Target, alegando que el programa de inclusión recientemente reducido del minorista alienó a muchos consumidores y había perjudicado las ventas en detrimento de los accionistas. En su respuesta a la propuesta contra las políticas de inclusión, Apple afirmó que su programa es una parte integral de una cultura que ha ayudado a elevar a la empresa a su actual valor de mercado de $3.7 billones de dólares, más que cualquier otra empresa en el mundo. "Creemos que la forma en que nos comportamos es tan crítica para el éxito de Apple como hacer los mejores productos del mundo", señaló la compañía en su declaración contra la propuesta. "Buscamos llevar a cabo nuestros negocios de manera ética, honesta y en cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables". En su último informe de diversidad e inclusión emitido en 2022, Apple reveló que casi tres cuartas partes de su fuerza laboral global estaba compuesta por empleados blancos y asiáticos. Casi dos tercios de sus empleados eran hombres. Otras grandes empresas tecnológicas durante años han informado que emplean principalmente a hombres blancos y asiáticos, especialmente en trabajos de ingeniería bien remunerados, una tendencia que ha llevado a la industria a perseguir lo que han sido esfuerzos en gran medida infructuosos para diversificarse.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



