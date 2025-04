Administración Trump utiliza nuevas tácticas para expulsar a algunos alumnos del país

By COLLIN BINKLEY, ANNIE MA y MAKIYA SEMINERA Saturday, April 5, 2025 2:55AM











ARCHIVO - Una estudiante camina cerca de la Biblioteca Rush Rhees de la Universidad de Rochester, el miércoles 22 de febrero de 2023. (AP Foto/Ted Shaffrey) kabc

WASHINGTON -- Una represión contra los estudiantes extranjeros está alarmando a las universidades en Estados Unidos, que dicen que la administración Trump está utilizando nuevas tácticas y justificaciones vagas para expulsar a algunos alumnos del país. Las autoridades universitarias temen que el nuevo enfoque disuada a los extranjeros de querer estudiar en Estados Unidos. A los estudiantes a quienes se les han retirado sus visas de entrada están recibiendo órdenes del Departamento de Seguridad Nacional para abandonar el país de inmediato, un cambio respecto a la práctica anterior que a menudo les permitía quedarse y completar sus estudios. Algunos estudiantes han sido objeto de medidas por activismo a favor de los palestinos o infracciones penales, e incluso por violaciones de tráfico. Otros se preguntan cómo infringieron las normas del gobierno. En la Universidad Estatal de Minnesota, en Mankato, el presidente Edward Inch informó al campus el miércoles que las visas de cinco estudiantes internacionales habían sido revocadas por razones poco claras. Dijo que las autoridades académicas se enteraron de las revocaciones cuando realizaron una verificación de estado en una base de datos de estudiantes internacionales después de la detención de un estudiante turco en la Universidad de Minnesota en Minneapolis. El Departamento de Estado dijo que la detención estaba relacionada con una condena por conducir en estado de ebriedad. "Estos son tiempos preocupantes, y esta situación es diferente a cualquier otra que hayamos navegado antes", escribió Inch en una carta al campus. El presidente Donald Trump hizo campaña con la promesa de deportar a estudiantes extranjeros involucrados en protestas propalestinas, y los agentes federales comenzaron deteniendo al estudiante graduado de Columbia, Mahmoud Khalil, un residente permanente y activista palestino que fue prominente en las protestas en Columbia el año pasado. El secretario de Estado Marco Rubio dijo la semana pasada que los estudiantes están siendo objeto de medidas por su participación en protestas junto con otros vinculados a "actividad criminal potencial". En las últimas dos semanas, el gobierno aparentemente ha ampliado su represión. Funcionarios de universidades de todo el país han descubierto que a estudiantes internacionales se les han revocado sus visas de entrada y, en muchos casos, las autoridades les han cancelado su estatus de residencia legal sin previo aviso, incluidos estudiantes de la Universidad Estatal de Arizona, Cornell, la Universidad Estatal de Carolina del Norte, la Universidad de Oregon, la Universidad de Texas y la Universidad de Colorado. Algunos de los estudiantes están viendo salir del país por su cuenta, pero estudiantes de Tufts y la Universidad de Alabama han sido detenidos por las autoridades de inmigración, en el caso de Tufts, incluso antes de que la universidad supiera que el estatus legal del estudiante había cambiado. El gobierno federal pasa por alto a las universidades para actuar contra los estudiantes Ahora, los funcionarios escolares dicen que el gobierno federal está eliminando silenciosamente los registros de estudiantes extranjeros en lugar de pasar por las universidades, como se hacía en el pasado. A los estudiantes se les está ordenando abandonar el país con una rapidez que las universidades rara vez han visto, dijo Miriam Feldblum, presidenta y directora ejecutiva de la Alianza de Presidentes sobre Educación Superior e Inmigración. En el pasado, cuando a los estudiantes internacionales se les revocaban las visas de entrada, generalmente se les permitía mantener el estatus de residencia legal. Podían quedarse en el país para estudiar, pero necesitarían renovar su visa si salían de Estados Unidos y querían regresar. Ahora, un número creciente de estudiantes está viendo su estatus legal terminado, exponiéndolos al riesgo de ser arrestados. "Nada de esto es una práctica regular", dijo Feldblum. En la Universidad Estatal de Carolina del Norte, dos estudiantes de Arabia Saudí se fueron de Estados Unidos después de enterarse de que su estatus legal como estudiantes había sido terminado, dijo la universidad. La institución aseguró que trabajará con los estudiantes para completar su semestre desde fuera del país. Philip Vasto, quien vivía con uno de los estudiantes, dijo que su compañero de cuarto, en la escuela de posgrado para gestión de ingeniería, era apolítico y no asistió a protestas contra la guerra en Gaza. Cuando el gobierno le dijo a su compañero de cuarto que su estatus de estudiante había sido terminado, no dio una razón, agregó Vasto. Desde que regresó a Arabia Saudí, Vasto dijo que la principal preocupación de su excompañero de cuarto es ingresar a otra universidad. "Ha hecho las paces con eso", dijo. "No quiere permitir que esto le robe ya su paz". Verificaciones de bases de datos revelan estudiantes en peligro En la Universidad de Texas en Austin, el personal que revisaba una base de datos federal descubrió que a dos personas con visas de estudiante se les había terminado su permiso para estar en Estados Unidos, dijo una persona familiarizada con la situación. La persona declinó ser identificada por temor a represalias. A una de las personas, de India, le revocaron el estatus legal el 3 de abril. El sistema federal indicó que la persona había sido identificada en una verificación de antecedentes penales "y/o se le había revocado la visa". A otra persona, de Líbano, le revocaron el estatus legal el 28 de marzo debido a una verificación de antecedentes penales, según la base de datos federal. Ambas personas eran graduados que permanecían en Estados Unidos con visas de estudiante, utilizando una opción que permite a las personas ganar experiencia profesional después de completar los cursos. Ambos eran empleados a tiempo completo y aparentemente no habían violado los requisitos para buscar experiencia laboral, dijo la persona familiarizada con la situación. El Departamento de Estado le ha revocado las visas a algunos estudiantes bajo una ley poco conocida que prohíbe a los no ciudadanos cuya presencia podría tener "consecuencias adversas serias para la política exterior". Trump invocó la ley en una orden de enero exigiendo acción contra el antisemitismo en los campus. Pero algunos estudiantes objeto de medidas en las últimas semanas no han tenido un vínculo claro con el activismo político. A algunos les han ordenado salir por delitos menores o infracciones de tráfico, dijo Feldblum. En algunos casos, los estudiantes fueron objeto de medidas por infracciones que ya habían sido reportadas al gobierno. Algunas de las supuestas infracciones no habrían llamado la atención en el pasado y probablemente serán una prueba de los derechos de la Primera Enmienda constitucional de los estudiantes a medida que los casos avanzan en los tribunales, dijo Michelle Mittelstadt, directora de asuntos públicos del Instituto de Política Migratoria. "De alguna manera, lo que está haciendo la administración es realmente retroactivo", dijo. "En lugar de decir, 'Este va a ser el estándar que aplicaremos en el futuro', están retrocediendo y evaluando a los estudiantes en función de expresiones o comportamientos pasados". La Asociación de Universidades Públicas y de Concesión de Tierras está solicitando una reunión con el Departamento de Estado sobre el tema. No está claro si se están revocando más visas de lo habitual, pero los funcionarios temen un efecto disuasorio en el intercambio internacional. Muchos de los miembros de la asociación han visto recientemente al menos a un estudiante con la visa revocada, dijo Bernie Burrola, vicepresidente del grupo. Con poca información del gobierno, las universidades han estado entrevistando a alumnos o buscando en las redes sociales una conexión con el activismo político. "Las universidades no pueden encontrar nada que parezca estar relacionado con Gaza o publicaciones en redes sociales o protestas", indicó Burrola. "Algunos de estos son estudiantes patrocinados por gobiernos extranjeros, donde específicamente son muy reacios a involucrarse en protestas". No hay un hilo claro que indique qué estudiantes están siendo objeto de medidas, pero algunos han sido de Oriente Medio y China, añadió. Las universidades de Estados Unidos han sido vistas durante mucho tiempo como un destino principal para las mentes más brillantes del mundo, y han traído importantes ingresos por matrícula y avances en investigación a las universidades estadounidenses. Pero los estudiantes internacionales también tienen otras opciones, dijo Fanta Aw, directora ejecutiva de NAFSA, una asociación de educadores internacionales. "No debemos dar por sentado que así son las cosas y siempre lo serán", aseveró. ___ Los periodistas de The Associated Press Steve Karnowski en St. Paul, Minnesota, y Angeliki Kastanis en Los Ángeles contribuyeron a este despacho. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.