Aerolíneas prevén altas demandas en viajes para este 2025

Un avión de United Airlines en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, en Houston, el 21 de enero de 2025. AP Foto/David J. Phillip

NUEVA YORK -- Las aerolíneas esperan un fuerte impulso de la demanda de viajes en 2025, aunque podrían verse limitadas por problemas de capacidad. United Airlines, Delta Air Lines y varias otras aerolíneas con base en Estados Unidos han dado a los inversores pronósticos alentadores para el año. Wall Street espera que las principales aumenten sus ganancias en 2025. Los precios más bajos del combustible para jets también han ayudado a mejorar esas previsiones. El director general de Delta Air Lines, Ed Bastian, dijo que la aerolínea ya está en camino de tener el "mejor año financiero" en su historia. "El consumidor estadounidense está financieramente saludable y continúa priorizando el gasto en experiencias", agregó, tras el último informe de ganancias trimestrales de la aerolínea. El gasto del consumidor se mantuvo fuerte en la mayoría de bienes y servicios en 2024. El transporte aéreo estuvo entre las categorías más fuertes, con un aumento del gasto cada mes hasta noviembre, según los datos sobre los gastos de consumo personal. Las aerolíneas estuvieron entre las principales ganadoras en Wall Street en 2024: las acciones de Delta aumentaron 50% y las de United Airlines más del doble. La mayoría de los títulos de aerolíneas siguen ganando terreno en 2025, junto con las expectativas de crecimiento de ganancias. Sin embargo, la industria enfrenta problemas de cadena de suministro que han limitado la capacidad. "Los desafíos de capacidad de 2024 continuarán en 2025 y de hecho hasta 2026, ya que las aerolíneas batallan con las consecuencias de problemas de mantenimiento, reparación y revisión y retrasos en la producción de los principales fabricantes de aviones", dijo John Grant, analista jefe de la compañía de datos de viajes OAG. Las aerolíneas y los fabricantes enfrentan amplios retrasos en la cadena de suministro de piezas. Boeing sigue siendo uno de los mayores lastres para el sector. El atribulado fabricante de aviones continúa enfrentando problemas de producción y dijo que incurrió en casi 3.000 millones de dólares en cargos en el cuarto trimestre de 2024. Enfrentó una huelga de los maquinistas que detuvo la producción en varias instalaciones. Estos problemas de suministro mantuvieron el crecimiento de la capacidad bajo control en 2024 y continuarán haciéndolo en 2025, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). La organización espera que la capacidad de pasajeros global crezca 7,5% en 2025, con 2,8% en América del Norte. Eso marcaría una desaceleración continua desde 2024. "Esto está limitando las oportunidades de crecimiento e incrementando varios costos, incluyendo el arrendamiento de aviones y el mantenimiento", indicó la IATA en un pronóstico para 2025. El crecimiento limitado de la capacidad impacta en el tráfico de pasajeros. La IATA espera un crecimiento global del 8% en 2025, con un crecimiento del 3% en América del Norte. Aún así, ese crecimiento es suficiente para alimentar los pronósticos para las principales aerolíneas. Wall Street espera un crecimiento de ganancias del 23% para Delta en 2025, para United Airlines 24% y para American Airlines un 23%. El sector también enfrenta la posibilidad de un clima regulatorio más amigable con el gobierno del presidente Donald Trump. Esto podría incluir una relajación de la supervisión sobre las divulgaciones de tarifas de vuelo y las penalizaciones por retrasos en los vuelos. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

