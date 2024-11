Aguirre y México aparcan ensayos al enfrentar a Honduras en Liga de Naciones

El delantero mexicano Raúl Jiménez remata en el partido amistoso contra Estados Unidos, el 15 de octubre de 2024, en Guadalajara.

CIUDAD DE MÉXICO -- Para México y su entrenador Javier Aguirre, hay que poner una pausa temporal al periodo de ensayos de cara al Mundial de 2026. En su tercera etapa al frente del combinado mexicano y luego de cuatro partidos amistosos, Aguirre enfrentará su primer partido oficial el viernes cuando visite a Honduras en el partido de ida por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. El "Vasco" Aguirre regresó al cargo en agosto en relevo de Jaime Lozano y desde entonces tiene un saldo de dos empates y dos victorias, la última el 2-0 ante Estados Unidos el mes pasado en Guadalajara. "Es otro cuerpo técnico, llevamos dos fechas FIFA y vamos agarrando su estilo", indicó el zaguero Jesús Angulo. "Creo que cada vez el equipo se va viendo mejor. Venimos de tener buenos partidos y hay que seguir por ese camino". Aunque el funcionamiento no ha sido el óptimo en los primeros cuatro partidos, Aguirre se excusó diciendo que era esperado algo así porque ser un periodo de pruebas de jugadores. Prometió algo mejor para los partidos oficiales. Ese momento ha llegado y será ante un rival que en el último enfrentamiento estuvo cerca de dejar fuera al Tri en el mismo torneo. "Es un partido oficial, tiene otro sabor... va a ser difícil, hay que ir a sacar el resultado e imponer nuestro estilo de juego", señaló Angulo. El jugador de Tigres UANL se ha convertido en uno de los hombres de confianza de Aguirre y se apoderó del puesto titular como lateral izquierdo. Ese es uno de las pocas modificaciones realizadas respecto a las alineaciones de la etapa de Lozano, quien fue cesado luego de la eliminación de México en la primera ronda de la Copa América. Más allá de los nombres, el partido se presenta como una oportunidad para México de cobrar venganza de la derrota 2-0 que Honduras le propinó en Tegucigalpa el 17 de noviembre del año pasado, también por la Liga de Naciones. En la vuelta, el equipo mexicano requirió de un agónico gol de Edson Álvarez para definir el encuentro en penales, donde el arquero Luis Malagón tapó un par de remates. "Tendremos un rival de respeto", advirtió Aguirre el mes pasado. "Debo tomar buenas decisiones para poner a los que estén mejor". México tendrá una ausencia notoria ante Honduras. El zaguero central titular Johan Vázquez se lesionó y se quedó en Italia, donde juega con Genoa. Jesús Orozco (Chivas) podría tomar su sitio. Otra opción es que Álvarez (West Ham) deje su puesto de volante de contención en el mediocampo y juegue como central. Honduras, dirigido por el colombiano Reinaldo Rueda, arribó a esta fase luego de quedar segundo de su grupo en la fase clasificatoria. Los hondureños procurarán probar que lo ocurrido en su último duelo ante los mexicanos no fue casualidad y tratarán de sorprender. "El viernes es una linda oportunidad para demostrar que el grupo quiere cosas importantes y dar un golpe en la mesa sería muy importante para la selección", dijo el volante Bryan Acosta.

