Al menos 11 muertos, decenas de heridos en un atropello masivo durante festival filipino en Canadá

By JIM MORRIS y ROB GILLIES Sunday, April 27, 2025 8:41PM











A 30-year-old suspect was arrested at the scene, Vancouver police said.

Al menos 11 personas murieron y "decenas resultaron heridas" el sábado cuando una persona embistió con su vehículo a una multitud en un festival de cultura filipina en Vancouver, dijeron las autoridades. La policía de Vancouver descartó que el ataque haya sido un acto de terrorismo, diciendo que el sospechoso tiene un historial de problemas de salud mental. El ataque conmovió al país justo antes de las elecciones federales. "Es el día más oscuro en la historia de Vancouver", expresó el jefe de policía interino de Vancouver, Steve Rai, en una conferencia de prensa. "La persona que tenemos bajo custodia tiene un historial significativo de interacciones con la policía y profesionales de la salud relacionadas con la salud mental ", añadió. Un video del incidente muestra a los muertos y heridos a lo largo de una calle estrecha en el sur de Vancouver, flanqueada por camiones de comida. La parte delantera del SUV del conductor está destrozada. Kris Pangilinan, quien llevó su puesto de ropa y estilo de vida al festival, vio el vehículo entrar lentamente más allá de la barricada antes de que el conductor acelerara en un área llena de gente después de un concierto. Relató que el sonido de los cuerpos golpeando el vehículo nunca se borrará de su mente. "Rozó a alguien en su lado derecho y yo grité '¡Hey hey!'. Y luego pisó el acelerador", relató. "Pisó el acelerador, como un coche de F1 a punto de comenzar una carrera. Pisó el acelerador, atravesó la multitud. Y todo lo que puedo recordar es ver cuerpos volando por el aire por encima de los camiones de comida y cayendo al suelo, y la gente gritando y chillando. Parecía una bola de boliche golpeando los bolos y todos los bolos volando por el aire". El sospechoso fue detenido por transeúntes antes de que llegara la policía. Un hombre de 30 años de Vancouver fue detenido en la escena y la Sección de Delitos Graves del departamento dirige la investigación, informó la policía. "En este momento, estamos seguros de que este incidente no fue un acto de terrorismo", publicó la policía el domingo temprano. Rai dijo en una conferencia de prensa que el hombre fue arrestado después de ser inicialmente detenido por transeúntes. Un video que circula en redes sociales muestra a un joven con una sudadera negra con capucha, de espaldas contra una cerca de alambre, junto a un guardia de seguridad y rodeado de transeúntes que le gritan e insultan. "Lo siento", dice el hombre, llevándose la mano a la cabeza. Rai se negó a comentar sobre el video, pero dijo que la persona detenida era un "hombre solitario" que era "conocido por la policía en ciertas circunstancias". El primer ministro Mark Carney canceló su primer evento y otras dos concentraciones de campaña en el último día de la campaña electoral antes de la votación del lunes. "Anoche, las familias perdieron a una hermana, un hermano, una madre, un padre, un hijo o una hija. Esas familias están viviendo la pesadilla de cada familia", expresó Carney, conteniendo las lágrimas. "Y a ellos y a los muchos otros que resultaron heridos, a la comunidad filipina canadiense y a todos en Vancouver, me gustaría ofrecer mis más profundas condolencias" . En 2018, un hombre utilizó una camioneta para matar a 10 peatones en Toronto. Ocho mujeres y dos hombres murieron. Alek Minassian, quien fue declarado culpable, dijo a la policía que pertenecía a una comunidad en línea de hombres sexualmente frustrados, algunos de los cuales han planeado ataques contra personas que tienen relaciones sexuales. Carayn Nulada relató que apartó a su nieta y a su nieto de la calle y usó su cuerpo para protegerlos de la camioneta. Dijo que su hija escapó por poco. "El coche le golpeó el brazo y se cayó, pero se levantó, buscándonos porque estaba asustada", contó Nulada, que describió escenas de niños gritando y víctimas pálidas en el suelo o atrapadas bajo vehículos. "Vi gente corriendo y mi hija estaba temblando". Nulada estaba en la sala de urgencias del Hospital General de Vancouver la madrugada del domingo, tratando de conseguir noticias sobre su hermano, quien fue atropellado en el ataque y sufrió múltiples fracturas. Los médicos lo identificaron presentando a la familia su anillo de bodas en un frasco de pastillas y dijeron que estaba estable, pero que pasaría por una cirugía. James Cruzat, un empresario de Vancouver, estaba en el evento y oyó un automóvil acelerar su motor y luego "un ruido fuerte, como un estallido fuerte" que inicialmente pensó que podría ser un disparo. "Vimos gente en la carretera llorando, otros corrían, gritaban o incluso pedían ayuda. Así que intentamos ir allí sólo para comprobar qué estaba pasando de verdad, hasta que encontramos algunos cuerpos en el suelo. Algunos estaban sin vida, otros, ya sabe, heridos", declaró Cruzat. Nic Magtajas describió una camioneta rugiendo a alta velocidad a través de la multitud. "Vi a un montón de gente volar por el impacto de golpear el coche", manifestó Magtajas, de 19 años. El alcalde de Vancouver, Kenneth Sim, indicó en una publicación en redes sociales que la ciudad proporcionaría más información cuando fuera posible. "Estoy conmocionado y profundamente entristecido por el horrible incidente en el evento del Día de Lapu Lapu de hoy", dijo Sim. "Nuestros pensamientos están con todos los afectados y con la comunidad filipina de Vancouver durante este momento increíblemente difícil". Vancouver tenía más de 38,600 residentes de ascendencia filipina en 2021, que suponían el 5.9% de la población total de la ciudad, según Statistics Canada, la agencia que realiza el censo nacional. El Día de Lapu Lapu conmemora a Datu Lapu-Lapu, un jefe indígena que se enfrentó a los exploradores españoles que llegaron a Filipinas en el siglo XVI. Los organizadores del evento en Vancouver sostuvieron que él "representa el alma de la resistencia nativa, una fuerza poderosa que ayudó a dar forma a la identidad filipina frente a la colonización". El primer ministro de la Columbia Británica David Eby declaró que los canadienses no permitirán que la tragedia defina a la celebración. "Es una comunidad que siempre ha girado en torno al amor y la familia y la comunidad. La comunidad filipina es tan hermosa", expresó. El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, Jr, emitió un comunicado expresando sus condolencias con las víctimas y sus familias. "El consulado general de Filipinas en Vancouver está trabajando con las autoridades canadienses para asegurar que el incidente sea investigado a fondo, y que las víctimas y sus familias reciban apoyo y consuelo", declaró. El Departamento de Exteriores del país dijo que "recordamos a la comunidad filipina de 1 millón de personas en Canadá y rezamos por su continua fortaleza y resiliencia". "Es difícil creer que alguien tenga alguna malicia contra el pueblo filipino" , dijo Pangilinan, el testigo . ____ Gillies reportó desde Toronto. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



