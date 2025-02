Al menos 28 fallecidos y 20 heridos en un accidente al sur de Bolivia al caer un bus por un barranco

By Associated Press Tuesday, February 18, 2025 12:25AM











kabc

LA PAZ, Bolivia -- Un accidente de autobús dejó 28 personas fallecidas y unos 20 heridos al sur de Bolivia al caer a un abismo de 800 metros en uno de los siniestros viales más trágicos del año, informó la policía. Entre los fallecidos hay cuatro niños. También murió el conductor del autobús. El autobús salió de la región sureña de Potosí hacia el departamento de Oruro, cuyos caminos se caracterizan por ser delgados e ir serpenteando las montañas. "El autobús pasó directo una curva, chocó una balla, la pasó de frente cayendo al barranco", informó el coronel Limbert Choque, vocero de la policía en Potosí, en conferencia de prensa. Según datos preliminares de la policía, se debió a un exceso de velocidad por parte del conductor del autobús. En el lugar, reportes de prensa mostraron la desesperación de los familiares por identificar los cuerpos. Sólo 10 habían sido identificados hasta el momento por las autoridades. Los heridos fueron llevados a dos hospitales cercanos, muchos de ellos, de gravedad. El accidente es el más trágico que sucede en Bolivia en lo que va de 2025. En enero, 19 personas fallecieron y nueve resultaron heridas cuando el autobús en el que viajaban se volcó en otra carretera del sur del país.



Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.